Антонов не исключил размещение США запрещённых ДРСМД средств в Европе

Посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для National Interest заявил об отсутствии гарантий того, что США не развернут свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Европе.

«Возможное размещение американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе напрямую повлияет на наши интересы в области национальной безопасности», — написал Антонов.

Он пояснил, что этот регион находится недалеко от российских границ, инфраструктуры ВМФ России и баз Тихоокеанского флота, где размещаются стратегические подводные силы.

«Развёртывание там новых американских систем поставит под угрозу наш потенциал ядерного сдерживания. Нет никаких гарантий, что следующий шаг США не будет связан с размещением аналогичных систем в Европе», — отметил посол.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.