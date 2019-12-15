«Дальность превысит 500 км»: в США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

США провели испытания прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля — земля», рассказал генерал американских сухопутных войск Джон Рафферти. Он отметил, что она будет нацелена против радиолокационных станций российской системы ПВО. При этом, по его словам, дальность нового образца вооружения превысит 500 км, что ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению экспертов, это может означать, что США приступили к разработке ракеты ещё до своего одностороннего выхода из ДРСМД.

США провели лётные испытания прототипа ракеты класса «земля — земля», создаваемой по программе Precision Strike Missile (PrSM), сообщил бригадный генерал сухопутных войск Джон Рафферти, возглавляющий работы по модернизации высокоточных дальнобойных орудий, в интервью изданию Breaking Defense.

Испытания прошли на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. Ракета преодолела около 240 км, поразив все цели.

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей. Он добавил, что в обоих случаях технология будет способствовать достижению приоритетной задачи в области модернизации армии США, а именно разработке высокоточного оружия повышенной дальности.

В Пентагоне отметили, что PrSM придёт на смену оперативно-тактическому комплексу с баллистической ракетой ATACMS, принятому на вооружение в 1990 году в продолжение программы времён холодной войны Assault Breaker. Ракеты ATACMS способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 300 км.

По сравнению с ними, как рассказал Рафферти, дальность первой модификации Precision Strike Missile будет увеличена по меньшей мере на 67% и превысит 500 км. Кроме того, благодаря меньшим размерам боеголовки более точная при этом ракета PrSM будет занимать на пусковых установках в два раза меньше места по сравнению с ракетами ATACMS, в результате чего количество потенциально поражаемых ими целей может удвоиться. Ракета должна поступить в распоряжение армии США к 2023 году.

Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в разговоре с RT отметил, что это давняя американская программа, однако она всё ещё далека от завершения.

«Её технические характеристики не опубликованы, всё остальное — догадки. Более того, она даже пролетела, по-моему, не на всю заявленную дальность, а только на половину. Скорее всего, она будет лучше по манёвренности, дальности, скорости. Это старый проект, который Штаты планомерно выполняют и идут к тому, чтобы в течение часа в случае противостояния нанести удар по любой точке глобуса», — отметил он.

В свою очередь, военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв в беседе с RT считает преждевременным заявление США о намерении бороться с российской системой ПВО. Он уточнил, что рано говорить о характеристиках ракеты, пока идут испытания. В то же время эксперт обратил внимание, что PrSM принадлежит к новому поколению по сравнению с девяностыми годами и имеет характеристики, близкие российским оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» как по дальности, так и по скорости и траектории полёта. Кроме того, он отметил, что новая ракета оснащена новыми элементами, такими как GPS, управление через космос, мгновенная ориентация в пространстве.

«Я хочу сказать, что их заявление о том, что они собираются бороться с российской системой ПВО, слишком громкое. Потому что то, что уже сделано в системе ПВО, и то, что планируется делать, позволяет сделать вывод, что это американское преувеличение, что они смогут создать эффективную ракету, способную противостоять нашим ПВО. Эффективность наших комплексов уже подтверждена на испытаниях и в Сирии. Я говорю о С-350, С-400, а также С-500, которые уже заканчивают испытания. Я говорю о «Бук-М2», «Викинг» и «Тор-М2», который пошёл на вооружение в арктические широты», — рассказал Хатылёв.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Минобороны России

Он отметил, что в России система разведки смыкается с системой противовоздушной и противоракетной обороны, и одна американская ракета не сможет этому противостоять.

Испытания PrSM с заявленными характеристиками стали возможны после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был подписан лидерами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (500—1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. Однако 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке официально вышли из ДРСМД.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода Вашингтона из договора, и пообещал в случае подтверждения производства США ракет средней и меньшей дальности приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Он также поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.

При этом не стоит исключать, что проходящую сейчас испытания ракету PrSM, которая ранее подпадала бы под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США начали разрабатывать с заданными характеристиками ещё до своего выхода из соглашения, считает Вадим Козюлин.

«Теперь нельзя говорить о нарушении ДРСМД, поскольку формально США уже из него вышли. Но то, что Штаты заготовили эту ракету заранее, очень похоже на правду», — отметил он.

Напомним, после выхода из Договора РСМД американцы уже испытывали ракету, ранее подпадавшую под действие запрета. И тогда Владимир Путин отмечал, что подобным шагом они фактически сами признаются, что нарушали соглашение, ведь за несколько месяцев такие задачи не решают.

«Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе США испытали такую ракету — средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они давно над этим работали... Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А всё остальное — был осуществлён поиск предлога для выхода, он был найден», — подчеркнул президент на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».