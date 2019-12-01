«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО

Мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», сообщает Минобороны РФ. Средство ПВО выполнено на шасси гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь», приспособленного к передвижению в суровых арктических условиях. Ранее Северный флот получил ЗРК дальнего радиуса С-400 «Триумф». Москва последовательно совершенствует системы ПВО Заполярья. Руководство РФ беспокоит растущая военная активность США в регионе. По мнению экспертов, предпринятые меры по развитию Северного флота позволяют надёжно защитить арктические рубежи страны.

На опытное боевое дежурство отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил дивизион новейших самоходных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности 9К331МДТ «Тор-М2ДТ», сообщается на сайте Минобороны РФ. Торжественная церемония состоялась в Печенгском районе Мурманской области.

«Личный состав оснащённого новыми системами дивизиона ПВО прошёл полный курс обучения в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля», — говорится на сайте Минобороны.

«Тор-М2ДТ» — арктическая модификация ЗРК «Тор-М2», выполненная на базе двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Шасси этой машины позволяет преодолевать покрытые глубоким снегом заполярные пространства. Также «Витязь» уверенно чувствует себя в лесисто-болотистой местности и в условиях весенней распутицы.

Разработчиком «Тор-М2ДТ» является АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». По его информации, ЗРК способен поражать широкий спектр воздушных целей в радиусе 15 км в любых погодных условиях и в сложной помеховой обстановке. Комплекс может уничтожать ракеты, авиабомбы, БПЛА, вертолёты и низколетящие самолёты.

Стрельбы из ЗРК «Тор-2М»

Как отмечает в своих материалах Минобороны РФ, зенитные ракеты «Тора» могут перехватывать малоразмерные, интенсивно маневрирующие цели, что даёт российской системе «существенное преимущество над ближайшими зарубежными аналогами».

На сайте Минобороны РФ уточняется, что «Тор-М2» может одновременно обнаруживать более 40 целей, ранжировать их по степени опасности и осуществлять сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами.

В российскую армию «Тор-М2» и его арктическая версия поставляются в рамках действующей госпрограммы вооружения, рассчитанной на период до 2027 года. Серийное производство ЗРК развёрнуто на АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». Общая стоимость двух долгосрочных контрактов, заключённых Минобороны с промышленниками, составляет 100 млрд рублей.

«Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения», — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое состоялось в Ижевске 19 сентября этого года.

«Остаётся самым мощным в мире»

Последние годы Россия планомерно укрепляет противовоздушную оборону арктических рубежей. В сентябре на боевое дежурство заступил полк Северного флота, перевооружённый на ЗРК дальнего радиуса С-400 «Триумф». Соединение дислоцировано на архипелаге Новая Земля. Как отметили в пресс-службе Северного флота, военнослужащие значительно увеличили «зону контролируемого воздушного пространства в Арктике».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, до конца года Северный флот пополнится ещё одним дальнобойным средством ПВО — С-300В4. Сообщается, что система будет стоять на вооружении нового подразделения. Особенность данного ЗРК заключается в способности вести длительное боевое дежурство в самых экстремальных природно-климатических условиях.

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С-300В4 поставляется в войска с 2014 года. Его боевые возможности позволяют одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, в том числе самолёты-невидимки, баллистические ракеты и разнообразные малозаметные объекты. Дальность поражения комплекса достигает 400 км.

До конца текущего года Минобороны планирует завершить строительство базы противовоздушной обороны Северного флота в якутском порту Тикси. По словам замглавы военного ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова, с учётом суровых условий «все 11 объектов этого комплекса будут соединены между собой крытыми переходами».

Также Минобороны РФ вкладывает средства в развитие авиационной инфраструктуры. С 2014 года военные строят новые аэродромы и ремонтируют взлётно-посадочные полосы, заброшенные после распада СССР.

В начале 2019 года военные сообщили о завершении реконструкции 19 аэродромов. Известно, что сейчас строительные работы идут на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

За Полярным кругом Минобороны разместило части оперативно-тактической авиации в составе истребителей-перехватчиков МиГ-31. Планируется также дислоцировать там и бомбардировщики Су-34, а также транспортные самолёты. Часть арктической инфраструктуры будет приспособлена для дозаправки стратегической авиации (Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160).

В послании Федеральному собранию 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российский «арктический флот был, остаётся и будет самым мощным в мире».

Военнослужащие арктической группировки РФ на учениях Северного флота

© Минобороны России

В мартовском интервью «Красной звезде» командующий Северным флотом (с мая — главком ВМФ) адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «все силы и войска флота в полной мере подготовлены к действиям в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики». По его словам, развёртывание дополнительных частей ПВО необходимо для обеспечения безопасности Северного морского пути (СМП).

Борьба за Арктику

Официальные лица Соединённых Штатов неоднократно выступали с заявлениями о недопустимости «доминирования» Москвы в Арктическом регионе. Например, в феврале в интервью изданию Washington Examiner командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго назвал Заполярье «международной территорией» и выразил недовольство тем, что «русские считают Арктику своим владением».

Опрошенные RT эксперты полагают, что в текущих геополитических условиях Москва вынуждена уделять повышенное внимание безопасности Северного морского пути и охране богатейших природных ресурсов Заполярья. В связи с этим Россия усиливает систему противовоздушной обороны и наращивает количество патрульных боевых кораблей ледового класса.

«За Арктику разворачивается нешуточная борьба. Под разговорами о «свободе судоходства» американцы рассчитывают препятствовать развитию СМП и освоению нефтяных и газовых месторождений. Однако на сегодняшний день у США практически нет кораблей ледового класса и составить конкуренцию России в регионе невозможно», — сказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Пусковые установки зенитного ракетного полка ПВО Северного флота

© Минобороны России

Аналитик полагает, что в борьбе за Арктику Москва вполне успешно действует на опережение, создавая военно-технический задел для защиты огромных заполярных пространств, растянувшихся от Кольского полуострова до Чукотки.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин. В комментарии RT он заявил, что громкие высказывания представителей руководства Соединённых Штатов направлены на дестабилизацию обстановки в Арктическом регионе.

«В Вашингтоне достаточно сильно раздражены отсутствием ресурсов, позволяющих контролировать ситуацию за Полярным кругом. Между тем Россия преследует исключительно мирные цели, размещая в Арктике оборонительное оружие в виде новейших комплексов ПВО», — резюмировал Кошкин.