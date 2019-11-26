В рамках договора СНВ-III: Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком был показан американским инспекторам в рамках реализации договора СНВ-III между Россией и США. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве заметили, что военная разработка поступит на боевое дежурство в декабре. Как подчёркивают эксперты, Россия демонстрирует чёткую приверженность реализации международных соглашений.

Инспекторам из США показали гиперзвуковой комплекс «Авангард». Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.

«В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября на территории РФ американской инспекционной группе был продемонстрирован ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные провели показ «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности» договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

В ведомстве также пояснили, что на боевое дежурство ракетный комплекс поступит уже в следующем месяце — в декабре.

Впервые о разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. При этом именно развёртывание Штатами глобальной системы ПРО послужило причиной создания «Авангарда».

26 декабря 2018-го была завершена программа лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса. За успешно выполненным контрольным пуском, в ходе которого блок достиг скорости в 27 Махов, глава государства наблюдал из Национального центра управления обороной.

«Работа была большая, длительная, сложная, она потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях — и всё это силами наших учёных, конструкторов, инженеров было сделано. Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — констатировал Путин.

После этого комплексы «Авангард» стали поступать на вооружение российской армии. В мае 2019 года в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) была развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».

«Россия ни разу не нарушала международные договорённости»

Как отметил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, Россия осуществляет важный шаг, демонстрирующий, что страна находится в рамках правового поля, куда и призывает вернуться партнёров.

«На сегодняшний день задача России — это сохранение договора СНВ-III. Потому что мы полагаем, что на сегодняшний день все международные договорённости — ДРСМД, договор СНВ-III, договор о запрете милитаризации космоса, которые у нас присутствовали, — всё это является маленькими кусочками, называющимися международным правом и международным правовым порядком, принципы которого мы ни разу не нарушали. В какой-то момент США должны будут вернуться к тому, что называется полноценными международными договорённостями, когда существует уважение двух сторон», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что демонстрация американским инспекторам комплекса «Авангард» была обязательна, поскольку такие условия прописаны в договоре о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, это естественный шаг российской стороны, тем более перед тем, как блок поступит на боевое дежурство.

«Теперь они будут понимать, что Россия выполняет свои обязательства по договору СНВ-III, и будут это учитывать. Когда Путин рассказывал об этой разработке и показал видео с полётами этого блока, американцы называли всё это мультиками. Потом, когда мы провели испытания, они увидели, что это не мультики. А теперь тем более поняли, что мы обладаем гиперзвуковым боевым блоком», — заявил эксперт.

Он также указал, что в США есть два диаметрально противоположных мнения относительно продления договора СНВ-III.

«Какая из этих тенденций победит к февралю 2021 года, предсказывать сложно. Хотелось бы, чтобы этот договор был продлён, это на пользу и той, и другой стороне. Потому что если этот договор есть — есть доверие, которое опирается на контроль друг друга. Если доверия нет, то начинается гонка вооружений с непредсказуемыми финалами. Поэтому я скорее оптимист, чем пессимист», — пояснил Литовкин в беседе с RT.

Напомним, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году и действует вплоть до 5 февраля 2021-го, если его не заменит другое соглашение. В соответствии с документом, Россия и США обязались сократить свои стратегические наступательные вооружения и не размещать наступательные виды вооружения за пределами национальных границ.

Как указал в октябре президент России Владимир Путин, договор СНВ-III является последним инструментом ограничения гонки вооружений, без которого мир станет более опасным и менее предсказуемым.

«Для того чтобы он был продлён, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлевать этот договор, как они считают, или не нужно», — указывал Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.