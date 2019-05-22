РВСН начали получать комплексы «Авангард»

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RT
Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы «Авангард». Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».
РВСН начали получать комплексы «Авангард»
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«Ракетные войска находятся на определённом историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства», — приводит его слова РИА Новости

В апреле президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащённой планирующим крылатым боевым блоком.

«Авангард» представляет собой глайдер, способный развивать скорость до 27 Махов. Его носителем станет межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Одна ракета способна нести один боевой блок, но новейшая МБР «Сармат» будет оснащаться тремя «Авангардами». 

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