«Нереализуемые условия»: почему Трамп настаивает на новой сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона стремится заключить «крупное соглашение» в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, с «кем-то ещё». По его словам, Москва и Пекин хотели бы достичь договорённостей с Вашингтоном. Таким образом глава Белого дома прокомментировал истечение срока действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в начале 2021 года. Как отмечают эксперты, Трамп выступает с очередной «неосуществимой» инициативой по созданию нового многостороннего соглашения, чтобы «прикрыть» своё нежелание продлевать существующий договор. При этом, по мнению аналитиков, разрушение СНВ-III приведёт к новому витку гонки вооружений и сильно навредит системе мировой безопасности.

Дональд Трамп заявил журналистам, что США хотят заключить с Москвой, Пекином и, возможно, с другими странами соглашение по контролю над вооружениями. Об этом американский лидер сообщил, комментируя истечение срока действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в начале 2021 года.

«Мы сейчас занимаемся контролем над вооружениями. Мы решаем этот вопрос и с Китаем, и с Россией», — цитирует Трампа журнал The Week.

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По словам главы Белого дома, Москва и Пекин желают достичь договорённостей с Вашингтоном.

«Думаю, обе эти страны (Россия и Китай. — RT) хотели бы этого (заключить новую договорённость в области контроля над вооружениями. — RT), особенно когда дело касается ядерного оружия. Сейчас мы стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, с кем-то ещё», — отметил Трамп.

Напомним, американская сторона уже неоднократно выступала с инициативами по расширению СНВ–III или созданию нового договора.

Так, в начале августа Соединённые Штаты предложили продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но при условии, что его удастся сделать многосторонним. Об этом сообщается в совместном заявлении, составленном по итогам австралийско-американских министерских консультаций.

«Главы ведомств подтвердили необходимость перехода в новую эпоху контроля над вооружениями, которая предусматривает расширение круга государств и систем вооружений, подпадающих под действие обсуждаемых соглашений (СНВ-III. — RT), а также дальнейшую активизацию усилий по сокращению ядерных рисков», — отмечается в сообщении.

Белый дом — официальная резиденция президента США

globallookpress.com

© Keegan Barber

Ранее американские средства массовой информации сообщали об «активной подготовке» Белым домом проекта нового договора о контроле над ядерными вооружениями с участием России и Китая. По данным телеканала CNN, Трамп рассчитывает на «грандиозную ядерную сделку», якобы способную заменить существующий договор.

С подобными идеями выступал в апреле и госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате. Тогда он заявил о необходимости подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях.

Трамп неоднократно критиковал положения СНВ-III, который заключил его предшественник Барак Обама. По мнению 45-го президента, это соглашение якобы является неудачной для США односторонней сделкой.

Новое соглашение «маловероятно»

Однако в Китае не оценили «усилий» американской стороны по расширению СНВ-III. В мае официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил на брифинге, что КНР не будет принимать участие в подобных переговорах. По его словам, ядерный арсенал Китая находится на самом низком уровне, который необходим для обеспечения нацбезопасности.

Представитель китайского МИД Гэн Шуан

© fmprc.gov.cn

Президент России Владимир Путин поддержал китайских коллег, заявив, что согласен с аргументацией Пекина. По его мнению, реакция КНР выглядит «достаточно логично». Об этом он сообщил в начале сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В возможности осуществления инициативы главы Белого дома сомневаются не только партнёры Вашингтона, но и ряд представителей политических кругов США.

Так, американские законодатели и демократы Элиот Энгель и Роберт Менендес заявили, что Соединённым Штатам необходимо приложить все усилия для продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Письмо с таким призывом они направили госсекретарю США Майку Помпео.

«Мы настоятельно призываем администрацию... приложить все усилия, чтобы за 16 месяцев, оставшихся до истечения срока действия нынешнего договора (СНВ-III.— RT), добиться его продления, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в обращении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по иностранным делам.

Политики также сообщили, что, по данным «свидетелей со стороны администрации» президента, Трамп попросил Госдеп выработать более широкое соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое включало бы «деятельность Китая и новейшие российские стратегические ядерные системы».

«К сожалению, администрация не вселила в нас достаточную уверенность в том, что в этом направлении — или любом ином — активно прилагаются усилия», — отмечается в письме.

При этом Энгель и Менендес подчеркнули, что создать новый договор, который устроил бы все стороны, у Белого дома вряд ли выйдет.

Американские законодатели и демократы Элиот Энгель и Роберт Менендес

Reuters

«Крайне маловероятно, что администрация сможет договориться о новом важном соглашении в сфере контроля над вооружениями, которое будет учитывать эти сложные вопросы, до истечения срока действия СНВ-III в феврале 2021 года», — заявили законодатели.

Помимо Энгеля и Менендеса, против выхода США из этого договора выступал и глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен. По его словам, у американской стороны «нет никакого плана по использованию гиперзвукового оружия в... силах ядерного сдерживания», тогда как Россия и Китай говорят об этом виде вооружений «как о части своей будущей стратегической силы сдерживания».

«Пытается назначать высокую цену»

Президент США намеренно «выдвигает нереализуемые условия» соглашения, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп всегда себя так ведёт — он пытается, как бизнес-переговорщик, назначать самую высокую цену, а потом уже исходить из складывающейся ситуации. При этом американский лидер не даёт определённого ответа о продлении СНВ-III и продолжает требовать присоединения к договору Китая», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Брутер полагает, что американский лидер осознаёт неосуществимость своих идей, однако продолжает выступать с такими инициативами, чтобы «прикрыть нежелание продлевать договор» — СНВ-III.

«При этом для Трампа политическая ситуация меняется — сегодня он находится под сильным внутренним давлением. Всё больше американцев выступают за импичмент американского президента. И это не может не отражаться на внешнеполитических решениях главы Белого дома. В этой ситуации он, конечно, может и не продлить СНВ-III, но это будет связано с большим риском потерять свои внутриполитические позиции», — отметил эксперт.

Брутер также считает, что отказ китайской стороны участвовать в переговорах по расширению СНВ-III вполне оправдан, а желание США привлечь к ним КНР «противоречит самой сути этих соглашений».

«Пекин в своей ядерной политике сосредоточен исключительно на защите собственной территории — у Китая нет оружия, которое находилось бы за пределами страны. Зачем им участвовать в переговорах о стратегическом наступательном вооружении, о механизме уничтожения, если у них такого просто нет?» — пояснил аналитик.

Как отмечает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Трамп «хочет компенсировать упущенное», отвергая любые соглашения по ядерному оружию.

«США позже начали модернизацию ядерных компонентов своих вооружённых сил. Кроме того, глава Белого дома посылает другим странам сигнал, что за отменой «плохого» СНВ-III последует создание нового, «совершенного» соглашения. Однако по факту этого никогда не случится. Трамп просто не будет продлевать договор, который ему невыгоден, и продолжит сыпать обещаниями. Сейчас он также кормит всех завтраками», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Ситуация взаимного недоверия»

В ответ на заявление Дональда Трампа о стремлении Вашингтона к «крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем» в российском МИД заявили, что на данном этапе важно сконцентрироваться на продлении ДСНВ.

О своей готовности обсуждать с американской стороной вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях Москва заявила не раз.

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«Насчёт судьбы договора СНВ-III: мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как истечёт его срок действия в феврале 2021 года. По-прежнему готовы с американцами этот вопрос обсуждать», — подчеркнул весной глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И.

Позже, в сентябре, во время пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин указал на то, что США «молчат» в ответ на предложения российской стороны начать переговоры «по продолжению контактов в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений».

При этом на прошлой неделе в российском МИД подчеркнули, что Москва и Вашингтон не успеют выработать новый «полноценный документ» до истечения срока действия ДСНВ. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев. По его словам, у нынешнего руководства России и США «было всего два контакта» в рамках стратегического диалога — осенью 2017 года в Хельсинки и «относительно недавно в Праге».

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости

© Григорий Сысоев

По мнению Владимира Брутера, у России и США есть единственный вариант сохранения Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — продлить соглашение и только после этого «открыть переговоры по его модификации».

«Эти видоизменения длились бы некоторое время. Однако Трамп, естественно, не хочет идти на такой шаг, поскольку считает эту меру демонстрацией слабости», — отметил эксперт.

Однако, если договор не будет продлён, «возникнет ситуация взаимного недоверия», полагает Брутер.

«Каждая из сторон будет действовать в соответствии с собственной позицией — мир будет становиться менее безопасным. Это может привести и к нарушению соглашения о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, США смогут размещать ядерный арсенал в Юго-Восточной Азии, провоцируя Китай», — подчеркнул аналитик.

Андрей Сидоров, в свою очередь, добавил, что если ДСНВ продлить не удастся, мир ждёт новый виток гонки вооружений.

«США начнут с ещё большей интенсивностью модернизировать свою ядерную триаду — ракеты, бомбардировщики и подводные лодки», — заключил эксперт.