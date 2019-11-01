В МИД заявили о нехватке времени для выработки договора взамен СНВ-III

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Россия и США не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
В МИД заявили о нехватке времени для выработки договора взамен СНВ-III
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев.

«Уже очевидно, что за оставшееся время (договор истекает 5 февраля 2021 года) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — цитирует Интерфакс. 

Также Леонтьев сообщил, что у России и нынешнего руководства США в рамках стратегического диалога «было всего два контакта»: один — осенью 2017 года в Хельсинки, а второй — «относительно недавно в Праге».

«Намечалась ещё встреча сейчас, в ноябре, но в связи с очередными перестановками в американском руководстве, руководстве Госдепартамента, она опять отложилась», — заявил Леонтьев.

Ранее американские конгрессмены призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить СНВ-III.

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