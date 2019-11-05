Трамп: США стремятся к сделке с Россией по контролю над вооружениями

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон стремится заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, ещё с несколькими странами, передаёт ТАСС.

«Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то ещё», — заявил Трамп, комментируя истечение срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Ранее в российском МИД заявили, что Россия и США не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия СНВ-III.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель и старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с призывом продлить СНВ-III.