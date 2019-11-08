«Чревато дальнейшим углублением кризиса международной безопасности»: Рябков о позиции США по договору СНВ-III

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RT
В рамках IV Московской конференции по нераспространению проходит пленарное заседание по теме «Будущее международного режима нераспространения и контроля над вооружениями». В работе одной из крупнейших дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики принимают участие замглавы МИД России Сергей Рябков, глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун, высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу и другие международные специалисты. RT ведёт прямую трансляцию.

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