«Качественно отстали от России»: почему в Пентагоне заявили об «асимметрии боевых возможностей» в сфере гиперзвука

Представитель оборонного ведомства США подполковник ВВС Роберт Карвер заявил, что «противники» Вашингтона обладают преимуществом в области гиперзвуковых технологий, что привело к «асимметрии в боевых возможностях». По его словам, такая ситуация возникла потому, что Соединённые Штаты якобы ранее не решились «превратить гиперзвуковые технологии в оружие». Однако, как утверждают эксперты, это противоречит официальным данным того же Пентагона и конгресса, которые признавали, что страна пыталась создать гиперзвуковые системы ещё в начале 2000-х. По мнению политологов, цель нынешних заявлений со стороны США — обосновать раскрутку гонки вооружений. При этом реальных шансов догнать Россию в области гиперзвуковых технологий у Вашингтона немного, отмечают аналитики.

Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС Роберт Карвер обвинил «противников» США в использовании гиперзвуковых технологий в военных целях. Из-за этого, по его словам, возникла «асимметрия в плане боевых возможностей» не в пользу США.

«Притом что США вот уже многие десятилетия лидируют по части исследований в области гиперзвуковых систем, это не мы решили превратить гиперзвуковые технологии в оружие, — отметил Карвер в интервью Newsweek. — В оружие его решили превратить те, кто вознамерился с нами соперничать, из-за чего возникла асимметрия в плане боевых возможностей, на которую мы должны реагировать».

Соответствующее заявление представителя Пентагона фигурирует в материале, посвящённом новейшим российским оборонительным системам. В частности, издание особо выделяет гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».

Российское лидерство

Напомним, в 2018 году в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия располагает оружием такого типа. Так, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года. Другой гиперзвуковой комплекс «Авангард» — для запуска которого используется баллистическая ракета — прошёл успешные испытания в декабре 2018 года. По словам Владимира Путина, эта система должна поступить на вооружение РВСН до конца текущего года.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Кроме того, в феврале 2019-го во время послания Федеральному Собранию российский президент рассказал о гиперзвуковой ракете «Циркон», которой будут вооружены как надводные, так и подводные корабли российского флота. Так, 31 октября в ходе визита президента на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» было отмечено, что «Циркон» может поступить на вооружение строящегося корвета «Гремящий». 8 ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что такой ракетой оснастят большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевую атомную подводную лодку проекта 949А «Иркутск».

6 ноября, выступая на торжественной церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, Владимир Путин заявил, что Российские вооружённые силы «намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран».

«После того как президент заявил о наличии у России новых вооружений, США стали воспринимать отношения с Москвой через призму слабости, поражения, — отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — Объективно Вашингтон за период «эйфории 90-х» распылил свои возможности, истратив деньги не на модернизацию качественного вооружения, а на создание сети военных баз по всему миру, на ведение войн в Афганистане и Ираке, — как заявил Трамп, эти конфликты обошлись Соединённым Штатам в $8 трлн. Понятно, что за это время они отчасти отстали, несмотря на огромный военный бюджет».

Американские комплексы

Стоит отметить, что США проводили испытания различных гиперзвуковых систем ещё в начале 2000-х годов. Однако до принятия каких-либо комплексов на вооружение дело так и не дошло.

«Подполковник Роберт Карвер лукавит, заявляя, что США не были первыми, кто решил использовать гиперзвуковые технологии в военных целях, — заявил в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов. — В так называемой стратегии молниеносного удара, о которой ранее заявляли в Пентагоне, ставка делалась именно на гиперзвуковое оружие. Фактически он пытается сказать, что Соединённые Штаты отстают от России не потому, что русские оказались быстрее и умнее, а потому, что Вашингтон якобы не занимался разработкой такого оружия».

По его словам, нынешние заявления Пентагона «раскрывают агрессивные планы США» и призваны обосновать раскрутку «гонки вооружений со стороны Запада».

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Пентагон запросил выделение $2,6 млрд на гиперзвуковые программы в 2020-м году, что на $200 млн больше, чем в текущем. Всего в ближайшие пять лет планируется потратить на боевой гиперзвук $10 млрд.

Утверждению представителя Пентагона о том, что США якобы не были первыми, кто решил использовать гиперзвуковые технологии в военных целях, противоречат данные об испытаниях, которые были опубликованы ранее оборонным ведомством, а также информация, имеющаяся в распоряжении конгресса.

«США активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия — то есть оружия, способного маневрировать в полёте со скоростью от 5 Махов и выше — ещё с начала 2000-х в рамках программы быстрого глобального удара обычным вооружением», — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, выпущенном в сентябре текущего года.

В то же время составители доклада утверждают, что, несмотря на наличие гиперзвуковых программ как в Сухопутных войсках, так и на флоте и в ВМС, первые испытания американских гиперзвуковых систем запланированы лишь на 2020-е годы (2022–2024 гг.).

При этом ранее министр обороны Марк Эспер заявлял, что получение гиперзвукового оружия для США — «вопрос пары лет». В сентябре представители американских Сухопутных войск говорили, что в 2023 году в армии должна появиться первая батарея, оснащённая гиперзвуковым оружием.

Примерный внешний вид будущего гиперзвукового наземного комплекса армии США

© U.S. Army

В США неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что Россия лидирует в области гиперзвуковых технологий. Так, в декабре 2018 года после успешных испытаний российского «Авангарда» официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Бальданца уже заявляла об «асимметрии в боевых возможностях» в сфере гиперзвука и необходимости преодолеть их. Причём Бальданца, как и Роберт Карвер сейчас, также утверждала, что США якобы лидировали в области изучения гиперзвуковых технологий, но решили не использовать их в качестве оружия.

В августе 2019 года Джон Болтон, занимавший на тот момент должность советника президента США по вопросам национальной безопасности, и вовсе обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий у американцев. Позже министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил о необходимости включить все новейшие вооружения, разрабатываемые Россией, в новую версию договора СНВ-III.

Попытки «догнать»

Как отметил в комментарии Newsweek Роберт Карвер, Соединённые Штаты намерены добиться «превосходства» в области гиперзвуковых технологий.

«Министерство обороны лидирует в области гиперзвуковых исследований, и первоочередным приоритетом исследовательско-технологической и инженерной деятельности является развёртывание гиперзвуковых комплексов, — утверждает представитель Пентагона. — Мы продолжаем эту работу, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно нашей способности и в дальнейшем поддерживать превосходство во всех средах боевых действий».

Однако эксперты считают, что подобная риторика, скорее, рассчитана на американского обывателя, которому СМИ и Пентагон пытаются продемонстрировать, что американские технологии не хуже российских.

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«Это делается, чтобы добиться выделения денежных средств американскому военно-промышленному комплексу, — полагает Юрий Кнутов. — Вторая задача — это обработка общественного мнения, чтобы граждане не возмущались, что колоссальные средства ушли на разработку какого-то эфемерного гиперзвукового оружия. Создаётся искусственный психоз, который оправдывает такие капиталовложения».

В текущем году США несколько раз заявляли о достижениях в области создания гиперзвуковых систем. Однако готового продукта предъявлено не было.

В январе, например, сообщалось об испытании «гиперскоростных» снарядов американскими ВМС. Правда, на поверку оказалось, что их скорость лишь приближается к гиперзвуковой, и то на начальном этапе полёта.

В июне на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния американские ВВС провели испытание ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW). Но, как оказалось, вместо ракеты был использован её муляж, подвешенный к бомбардировщику, для проверки сопротивления воздуха.

В августе американские ВВС заявляли об успешных стендовых испытаниях гиперзвукового двигателя на базе Арнолд. В остальном, кроме амбициозных планов, американским вооружённым силам предъявить фактически нечего.

Так, в октябре американская армия опубликовала стратегию модернизации до 2035 года, направленную на достижение превосходства над вооружёнными силами России и Китая. Среди главных приоритетов в этой программе значится постановка на вооружение гиперзвуковых систем.

«Можно сказать, что в этой сфере они качественно отстали от России, и теперь они будут пытаться (Россию. — RT) обогнать, — отмечает Константин Блохин. — Ресурсы позволяют им это делать, но, как заявлял Владимир Путин, мы сможем вскоре предъявить ещё более совершенное оружие, чем то, которое представили ранее».

Экспериментальный гиперзвуковой двигатель на базе ВВС США Арнолд

© U.S. Air Force

По мнению Юрия Кнутова, у США есть возможности создать эффективные гиперзвуковые системы. Вашингтон обладает и развитой технологической базой, и необходимыми денежными средствами, однако и Москва в это время не будет стоять на месте.

«На сегодняшний день у нас есть возможность сохранять преимущество. А с другой стороны, мы тоже не стоим на месте. Мы также занимаемся передовыми разработками. В этом отношении, пока американцы будут пытаться перегнать нас, мы придумаем что-то новое», — уверен Кнутов.