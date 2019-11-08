«Качественно отстали от России»: почему в Пентагоне заявили об «асимметрии боевых возможностей» в сфере гиперзвука
- Испытательный образец американского гиперзвукового блока Hypersonic Test Vehicle 2
- © DARPA
Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС Роберт Карвер обвинил «противников» США в использовании гиперзвуковых технологий в военных целях. Из-за этого, по его словам, возникла «асимметрия в плане боевых возможностей» не в пользу США.
«Притом что США вот уже многие десятилетия лидируют по части исследований в области гиперзвуковых систем, это не мы решили превратить гиперзвуковые технологии в оружие, — отметил Карвер в интервью Newsweek. — В оружие его решили превратить те, кто вознамерился с нами соперничать, из-за чего возникла асимметрия в плане боевых возможностей, на которую мы должны реагировать».
Соответствующее заявление представителя Пентагона фигурирует в материале, посвящённом новейшим российским оборонительным системам. В частности, издание особо выделяет гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».
Российское лидерство
Напомним, в 2018 году в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия располагает оружием такого типа. Так, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года. Другой гиперзвуковой комплекс «Авангард» — для запуска которого используется баллистическая ракета — прошёл успешные испытания в декабре 2018 года. По словам Владимира Путина, эта система должна поступить на вооружение РВСН до конца текущего года.
- Гиперзвуковая ракета «Кинжал»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Кроме того, в феврале 2019-го во время послания Федеральному Собранию российский президент рассказал о гиперзвуковой ракете «Циркон», которой будут вооружены как надводные, так и подводные корабли российского флота. Так, 31 октября в ходе визита президента на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» было отмечено, что «Циркон» может поступить на вооружение строящегося корвета «Гремящий». 8 ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что такой ракетой оснастят большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевую атомную подводную лодку проекта 949А «Иркутск».
6 ноября, выступая на торжественной церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, Владимир Путин заявил, что Российские вооружённые силы «намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран».
«После того как президент заявил о наличии у России новых вооружений, США стали воспринимать отношения с Москвой через призму слабости, поражения, — отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — Объективно Вашингтон за период «эйфории 90-х» распылил свои возможности, истратив деньги не на модернизацию качественного вооружения, а на создание сети военных баз по всему миру, на ведение войн в Афганистане и Ираке, — как заявил Трамп, эти конфликты обошлись Соединённым Штатам в $8 трлн. Понятно, что за это время они отчасти отстали, несмотря на огромный военный бюджет».
Американские комплексы
Стоит отметить, что США проводили испытания различных гиперзвуковых систем ещё в начале 2000-х годов. Однако до принятия каких-либо комплексов на вооружение дело так и не дошло.
«Подполковник Роберт Карвер лукавит, заявляя, что США не были первыми, кто решил использовать гиперзвуковые технологии в военных целях, — заявил в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов. — В так называемой стратегии молниеносного удара, о которой ранее заявляли в Пентагоне, ставка делалась именно на гиперзвуковое оружие. Фактически он пытается сказать, что Соединённые Штаты отстают от России не потому, что русские оказались быстрее и умнее, а потому, что Вашингтон якобы не занимался разработкой такого оружия».
По его словам, нынешние заявления Пентагона «раскрывают агрессивные планы США» и призваны обосновать раскрутку «гонки вооружений со стороны Запада».
Пентагон запросил выделение $2,6 млрд на гиперзвуковые программы в 2020-м году, что на $200 млн больше, чем в текущем. Всего в ближайшие пять лет планируется потратить на боевой гиперзвук $10 млрд.
Утверждению представителя Пентагона о том, что США якобы не были первыми, кто решил использовать гиперзвуковые технологии в военных целях, противоречат данные об испытаниях, которые были опубликованы ранее оборонным ведомством, а также информация, имеющаяся в распоряжении конгресса.
«США активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия — то есть оружия, способного маневрировать в полёте со скоростью от 5 Махов и выше — ещё с начала 2000-х в рамках программы быстрого глобального удара обычным вооружением», — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, выпущенном в сентябре текущего года.
В то же время составители доклада утверждают, что, несмотря на наличие гиперзвуковых программ как в Сухопутных войсках, так и на флоте и в ВМС, первые испытания американских гиперзвуковых систем запланированы лишь на 2020-е годы (2022–2024 гг.).
При этом ранее министр обороны Марк Эспер заявлял, что получение гиперзвукового оружия для США — «вопрос пары лет». В сентябре представители американских Сухопутных войск говорили, что в 2023 году в армии должна появиться первая батарея, оснащённая гиперзвуковым оружием.
- Примерный внешний вид будущего гиперзвукового наземного комплекса армии США
- © U.S. Army
В США неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что Россия лидирует в области гиперзвуковых технологий. Так, в декабре 2018 года после успешных испытаний российского «Авангарда» официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Бальданца уже заявляла об «асимметрии в боевых возможностях» в сфере гиперзвука и необходимости преодолеть их. Причём Бальданца, как и Роберт Карвер сейчас, также утверждала, что США якобы лидировали в области изучения гиперзвуковых технологий, но решили не использовать их в качестве оружия.
В августе 2019 года Джон Болтон, занимавший на тот момент должность советника президента США по вопросам национальной безопасности, и вовсе обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий у американцев. Позже министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил о необходимости включить все новейшие вооружения, разрабатываемые Россией, в новую версию договора СНВ-III.
Попытки «догнать»
Как отметил в комментарии Newsweek Роберт Карвер, Соединённые Штаты намерены добиться «превосходства» в области гиперзвуковых технологий.
«Министерство обороны лидирует в области гиперзвуковых исследований, и первоочередным приоритетом исследовательско-технологической и инженерной деятельности является развёртывание гиперзвуковых комплексов, — утверждает представитель Пентагона. — Мы продолжаем эту работу, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно нашей способности и в дальнейшем поддерживать превосходство во всех средах боевых действий».
Однако эксперты считают, что подобная риторика, скорее, рассчитана на американского обывателя, которому СМИ и Пентагон пытаются продемонстрировать, что американские технологии не хуже российских.
«Это делается, чтобы добиться выделения денежных средств американскому военно-промышленному комплексу, — полагает Юрий Кнутов. — Вторая задача — это обработка общественного мнения, чтобы граждане не возмущались, что колоссальные средства ушли на разработку какого-то эфемерного гиперзвукового оружия. Создаётся искусственный психоз, который оправдывает такие капиталовложения».
В текущем году США несколько раз заявляли о достижениях в области создания гиперзвуковых систем. Однако готового продукта предъявлено не было.
В январе, например, сообщалось об испытании «гиперскоростных» снарядов американскими ВМС. Правда, на поверку оказалось, что их скорость лишь приближается к гиперзвуковой, и то на начальном этапе полёта.
В июне на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния американские ВВС провели испытание ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW). Но, как оказалось, вместо ракеты был использован её муляж, подвешенный к бомбардировщику, для проверки сопротивления воздуха.
В августе американские ВВС заявляли об успешных стендовых испытаниях гиперзвукового двигателя на базе Арнолд. В остальном, кроме амбициозных планов, американским вооружённым силам предъявить фактически нечего.
Так, в октябре американская армия опубликовала стратегию модернизации до 2035 года, направленную на достижение превосходства над вооружёнными силами России и Китая. Среди главных приоритетов в этой программе значится постановка на вооружение гиперзвуковых систем.
«Можно сказать, что в этой сфере они качественно отстали от России, и теперь они будут пытаться (Россию. — RT) обогнать, — отмечает Константин Блохин. — Ресурсы позволяют им это делать, но, как заявлял Владимир Путин, мы сможем вскоре предъявить ещё более совершенное оружие, чем то, которое представили ранее».
- Экспериментальный гиперзвуковой двигатель на базе ВВС США Арнолд
- © U.S. Air Force
По мнению Юрия Кнутова, у США есть возможности создать эффективные гиперзвуковые системы. Вашингтон обладает и развитой технологической базой, и необходимыми денежными средствами, однако и Москва в это время не будет стоять на месте.
«На сегодняшний день у нас есть возможность сохранять преимущество. А с другой стороны, мы тоже не стоим на месте. Мы также занимаемся передовыми разработками. В этом отношении, пока американцы будут пытаться перегнать нас, мы придумаем что-то новое», — уверен Кнутов.
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