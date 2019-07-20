«В некоторых случаях мы отстаём»: почему Пентагон назвал Россию главной угрозой США в краткосрочной перспективе

Глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия — основная угроза для США в ближайшие годы. По его словам, особую опасность для Вашингтона представляет ядерное оружие, которым располагает Москва. Представитель Пентагона также признал, что Соединённые Штаты отстают от РФ и Китая по некоторым направлениям ВПК. Он призвал Вашингтон уделить больше внимания исследованиям в области гиперзвука, искусственного интеллекта, квантовых технологий и военного использования космоса. При этом генерал-полковник выступил за налаживание коммуникации между военными России и США. Как отмечают эксперты, в Пентагоне понимают, что Соединённые Штаты уже не могут считаться единственной сверхдержавой.

Генерал-полковник Роберт Эшли, директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Институтом Аспена, оценил возможные угрозы Соединённым Штатам со стороны России и Китая. Отвечая на вопрос модератора дискуссии, какая из двух держав представляет большую опасность для США, руководитель американской военной разведки ответил: «Здесь действует временной фактор, но я бы сказал, что в ближайшей перспективе это всё же Россия».

По мнению Эшли, поскольку в распоряжении РФ находится «несколько тысяч единиц ядерного оружия, то она представляет собой угрозу существованию» США.

«Китай в долгосрочной перспективе станет лидером в экономике. Судя по действиям Си Цзиньпина, его страна планирует полностью модернизировать свои вооружённые силы к 2035 году, а к середине текущего столетия выйти на один уровень с нами», — добавил глава РУМО.

Как отмечают эксперты, заявления Роберта Эшли вписываются в ставшую уже привычной для американских военных традицию рассматривать Москву и Пекин как основных геополитических соперников Вашингтона.

«Эта оценка полностью соответствует положениям стратегии национальной безопасности и национальной оборонной стратегии США, так что генерал Эшли лишь воспроизвёл официальную точку зрения. И ничего другого услышать от него было просто невозможно», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В свою очередь, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, такое ранжирование угроз связано с переоценкой Вооружёнными силами США военно-политической обстановки в мире в целом. В 1990-е и начале 2000-х годов Соединённые Штаты были единственной сверхдержавой, говорит эксперт.

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Однако потом мир изменился, а рост силы и влияния других держав Вашингтон стал рассматривать как угрозу своей системе мирового господства. И если Китай оспаривает первенство США в сфере экономики, то Россия единственная в мире может бросить вызов американцам в военной области, констатирует Юрий Кнутов.

«Мир становится многополярным. Роль России, Китая и Индии резко возрастает в международных отношениях. Таким образом, США понимают, что их гегемонии приходит конец, — отметил эксперт в беседе с RT. — Китай становится ведущей экономической державой мира. Но по ядерному потенциалу он на сегодняшний день уступает США, а Россия по этому показателю находится с Соединёнными Штатами на одном уровне».

«Мы немного отстаём»

Роберт Эшли также признал, что, в то время как в мире разворачивается противостояние нескольких великих держав — РФ, КНР и США, по некоторым направлениям Вашингтон отстаёт от Москвы и Пекина. Однако генерал-полковник не уточнил, о чём именно идёт речь.

«В некоторых случаях мы немного отстаём, в некоторых — опережаем. Но в целом мы занимаем хорошую позицию. Не могу подробно рассказать, в каких областях мы отстаём, поскольку речь идёт об уязвимости, об информации, которую я не хочу разглашать, поскольку уверен, что данную трансляцию могут смотреть в Москве и в Пекине», — заявил американский военный.

Значительное внимание глава РУМО уделил военному соперничеству с Москвой и Пекином в космосе, отметив зависимость американской армии от данных, получаемых со спутников. По его мнению, Китай и Россия обладают технологиями, позволяющими выводить из строя американские военные объекты на околоземной орбите.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли

Reuters

© Joshua Roberts

Два других направления, которые США, по мнению главы РУМО, должны развивать максимально интенсивно, — это квантовые технологии и разработка систем искусственного интеллекта.

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«Квантовые компьютеры, квантовые сенсоры и квантовая коммуникация — всё это неотъемлемые приоритеты нашей дальнейшей работы», — заявил Роберт Эшли, подчеркнув, что Вашингтон должен отслеживать, как по этим направлениям работают другие державы.

Также глава американской военной разведки отметил, что его ведомство заинтересовано в получении данных о возможностях и особенности работы гиперзвуковых систем, чтобы предусмотреть актуальную защиту от такого оружия. В феврале текущего года о разработке средств перехвата гиперзвуковых ракет заявлял директор Агентства по ПРО США Сэм Гривз, а до него — Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Ранее о успехах в этой сфере говорили в КНР, а в прошлом году Россия стала первой страной в мире, заявившей, что поставила на вооружение гиперзвуковые комплексы. Речь идёт о системе авиационного базирования «Кинжал». В текущем году на боевое дежурство в РФ должны встать гиперзвуковые комплексы «Авангард», которые смогут нести ядерные боеголовки.

Американские разработки в области гиперзвука в настоящее время находятся в стадии испытаний, а союзники США по НАТО — Германия, Франция и Великобритания — пока не продвинулись далее заявлений о планах по созданию таких систем.

«Оправдать недружественную активность»

По словам Владимира Батюка, судя по заявлениям американских военных, вполне можно предположить, в каких именно областях военного строительства США отстают от России и Китая.

«Это артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы, гиперзвуковое оружие, системы противовоздушной тактической противоракетной обороны — здесь имеется отставание, которое может очень серьёзно повлиять на баланс сил на региональных театрах военных действий», — считает Батюк.

В декабре прошлого года Счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорилось, что Москва и Пекин обогнали Вашингтон в гиперзвуковой гонке.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Также ведомство, которое в своём докладе приводит мнение аналитиков из различных правительственных учреждений, отмечает высокий потенциал России и Китая в сфере военного применения искусственного интеллекта, космических технологий, авиастроении и создании боевых систем морского базирования.

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Так, о готовности Минобороны России работать над технологиями искусственного интеллекта заявлял советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий на форуме «Армия-2019».

На полях этого же мероприятия начальник научно-исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, доктор технических наук, полковник Василий Елистратов рассказал RT о роботехническом комплексе «Марс», который в своей работе использует элементы искусственного интеллекта.

Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин сообщил о сроках поставки в войска новейших вооружений.

«Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет», тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы», — заявил 27 июня Путин на приёме в честь выпускников военных высших учебных заведений.

Однако, как отмечает Юрий Кнутов, всё это оружие необходимо Москве исключительно для защиты. По словам эксперта, Россия придерживается оборонительной военной доктрины, а значит, не представляет никакой угрозы для иностранных держав. Риторика США о потенциальной «агрессии» со стороны Москвы может быть вызвана намерениями ряда представителей американского истеблишмента «оправдать недружественную активность Соединённых Штатов» в отношении РФ, полагает Кнутов.

Необходимость диалога

Впрочем, генерал Эшли в ходе своего выступления отметил, что ни Китай, ни Россия, ни Иран действительно не стремятся к войне с США, поскольку понимают, что последствия потенциального конфликта могут быть ужасающими для всех участников. По словам военного, чтобы избежать возможных опасных последствий, державы должны наладить исправную работу каналов коммуникаций — в частности, между оборонными ведомствами РФ и Соединённых Штатов.

Военнослужащие КНР и России

globallookpress.com

© Xian Yunqiang/Xinhua

«Нужно обеспечить определённую степень деконфликтизации и вести диалог на военном уровне. Мы усиленно работаем над тем, чтобы такие каналы связи функционировали», — заявил глава Разведывательного управления министерства обороны США.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти. В апреле он заявил о необходимости «больше общаться с Россией». По его словам, такие контакты позволили бы обеим сторонам адекватно оценивать намерения и возможности друг друга и избегать ненужных столкновений.

«Связи между российскими и американскими военными поддерживаются в тех сферах, где это соответствует взаимным интересам — например, в Сирии. Эти каналы очень важны, чтобы предотвратить нежелательные инциденты между российскими и американскими военными», — подчёркивает Батюк.

Как отмечают эксперты, американские военные прекрасно понимают риски эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Ведь они сами высоко оценивают российский оборонный потенциал, особенно ядерный.

«Наши прорывные технологии, в том числе в области гиперзвука, обеспечивают превосходство России над США в военном отношении», — считает Кнутов.