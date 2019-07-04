«Проект в формате «звёздных войн»: зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию

Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции. В представленном Пентагоном списке «желаемых будущих возможностей» этого объекта значатся «условия для транспортировки людей» и «возможность смены орбиты». Однако на начальном этапе станция должна быть необитаемой и пригодной для разного рода экспериментов . Эксперты говорят о «чисто военном назначении» нового проекта, который, с учётом последних инициатив Вашингтона в космосе, может выполнять роль командного пункта. По мнению аналитиков, вся политика Белого дома в этой сфере направлена на милитаризацию межзвёздного пространства, что создаёт угрозу для международной безопасности.

Министерство обороны США ищет подрядчика на разработку собственной орбитальной станции. Заявки будут приниматься до 9 июля. Об этом говорится в тендере, размещённом на сайте Подразделения оборонных инноваций Пентагона.

«Министерство обороны США ищет проекты автономной орбитальной станции. Проект должен поддерживать сборку в космосе, проведение экспериментов с микрогравитацией, логистику и хранение, производство, обучение, оценочные испытания, размещение полезной нагрузки и иные функции. Проекты должны быть выведены на низкую околоземную орбиту в течение 24 месяцев с момента заключения контракта и иметь системы наведения, навигации и управления для длительной автономной работы», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Не просто фантастика»

Как отмечают аналитики американского портала Breaking Defense, исходя главных требований заказчика можно сделать вывод, что речь идёт о необитаемой станции с внутренним объёмом не более 1 куб. м и массой полезной нагрузки в 80 кг. Однако этот объект вполне может стать основой для более крупной орбитальной станции с экипажем на борту.

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Так, в заявке Минобороны США в перечне «желаемых будущих возможностей (доступных в качестве опций на начальном или будущем этапе реализации)» упоминается осуществление «временной или постоянной стыковки с другими модульными станциями того же типа (пилотируемыми или беспилотными)», а также «условия для транспортировки людей», «возможность смены орбиты» и «обеспечение радиационной стойкости для применения за пределами низкой околоземной орбиты» — то есть на расстоянии свыше 2 тыс. км от Земли.

По мнению Breaking Defense, планы Пентагона демонстрируют, что перспективы появления в космосе американских военнослужащих как на специальных станциях на орбите Земли, так и в пространстве между Землёй и Луной — «уже не просто научная фантастика».

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, проект космической станции Минобороны США напоминает программу «звёздных войн» времён Рональда Рейгана. Тогда в рамках проекта «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) США рассматривали возможность разместить в космосе боевые установки, предназначенные для уничтожения советских межконтинентальных баллистических ракет.

«Это проект в формате «звёздных войн». То есть речь идёт о космической платформе, на которой будут размещаться установки для атаки из космоса. Например, лазеры с ядерной накачкой или ракеты», — предположил Кошкин.

В свою очередь эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США не обладают богатым опытом создания собственных орбитальных станций. Наиболее амбициозный проект — станция Freedom — появился как раз во времена СОИ Рейгана как ответ советскому «Миру». Но этот проект, предполагавший участие европейских и американских союзников, так и не был реализован до конца. Остатки разработок той поры — американский сегмент Международной космической станции (МКС).

МКС

© NASA/Roscosmos

«Если в дела орбитальных станций вмешивается Пентагон, то это говорит о том, что станция будет иметь чисто военное назначение. Все эксперименты на её борту будут осуществляться в интересах Пентагона. И понятно, что этот проект не будет международным», — говорит Леонков.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, станция также может использоваться для управления другими космическим объектами. Например, орбитальным самолётом ВВС США Boeing Х-37, о задачах которого в космосе Пентагон не распространяется.

«Если состыковать эти два проекта, то всё становится на свои места, — утверждает Кнутов. — Эта станция будет управлять действиями таких кораблей, как Boeing Х-37, который будет вести войну в космосе. Станция может стать командным пунктом и центром для размещения космического оружия».

На Луну и дальше

Космические военные программы Соединённых Штатов официально со времён холодной войны не предполагают создания пилотируемых орбитальных боевых станций. Однако нынешний президент Дональд Трамп выступает за то, чтобы в рамках Вооружённых сил США фукнционировали космические войска как отдельный вид ВС.

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В декабре прошлого года он подписал указ о создании в Пентагоне Космического командования. Кроме того, в администрации неоднократно заявляли о необходимости преодолеть якобы имеющееся отставание от России и Китая в области использования космического пространства в военных целях. В ВВС США в рамках подготовки к более интенсивному использованию космического пространства разработали даже специальное обучающее мобильное приложение для боевых пилотов.

В МИД России ранее заявляли, что готовы к диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. В то же время российское внешнеполитическое ведомство отмечало, что США препятствуют выработке международного соглашения, которое бы остановило милитаризацию космоса.

«Такой сценарий в целом был ожидаем с учётом линии США на обеспечение своего одностороннего доминирования в космосе любыми способами, о чём, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развёртывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году», — говорится в заявлении МИД России.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Формально США, как и другие участники Договора о космосе 1967 года, могут создавать станции военного назначения на околоземной орбите. Международное право запрещает размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения, а также использовать Луну и другие небесные тела в военных целях. Однако милитаризация космоса не способствует снижению международной напряжённости, отмечают эксперты.

Кроме того, в Пентагоне открыто изучают планы военной экспансии за пределы земной орбиты. Так, в опубликованном в мае совместном докладе Исследовательской лаборатории ВВС США и Экспериментального управления оборонных инноваций говорится о том, что в средне- и долгосрочной перспективе (5 лет и более) разработка и развёртывание систем и средств в космосе будут иметь два стимула: «Первый — потребность вооружённых сил в расширении базирования и деятельности критически важных объектов в окололунное пространство с целью сокращения возможностей наших противников в части обнаружения этих объектов и ударов по ним, а также для укрепления наших возможностей и снижения возможностей наших противников в применении силы через космос, из космоса и в космосе. Второй стимул — необходимость создания должной инфраструктуры и средств для возвращения, а затем для постоянного присутствия США на Луне и за её пределами».

Однако размещение военной базы США на Луне будет прямым нарушением договора 1967 года, отмечают эксперты.

«США угрожают международной безопасности, поскольку не считаются с международно-правовыми документами, ограничивавшими вывод вооружений в космическое пространство, — подчёркивает Кошкин. — Следующий шаг — вывод в космос ядерного оружия».

Адекватный ответ

Как отмечал ранее первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир, размещение американского оружия в космосе может быть направлено для нанесения превентивного удара по России, Китаю или любому другому государству и уничтожения баллистических ракет на ранних стадиях полёта.

Виктор Познихир

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В качестве адекватных ответных мер Москвы было названо принятие на вооружение комплексов «Сармат» и «Авангард», способных преодолеть американскую глобальную систему ПРО.

В свою очередь, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов отмечал, что Москва будет отвечать «зеркальными и асимметричными мерами» на размещение американского оружия в космосе.

«Военно-космические планы США несут опасность для всех стран, — считает Кошкин. — России придётся отвечать своей космической программой, которая позволит нейтрализовать подобную угрозу».

По словам Алексея Леонкова, есть два направления противодействия планам американцев. Первый путь — дипломатический — усиление международного давления на США. Второй — военно-технический — укрепление собственного оборонного потенциала.