«Золотая мечта американцев»: как США планируют вернуться на Луну к 2024 году

Согласно распоряжению Дональда Трампа, к 2024 году США должны вернуться на Луну. Об этом рассказал вице-президент и глава Национального космического совета Соединённых Штатов Майк Пенс. Он подчеркнул, что следующими, кто высадится на спутник Земли, будут именно американцы. По мнению экспертов, 45-й хозяин Белого дома планирует сделать покорение межзвёздного пространства новой национальной идеей, которая может сплотить граждан в преддверии выборов 2020 года — на это указывают планы по созданию космических войск.

Американцы должны вернуться на Луну в ближайшие пять лет. Такое распоряжение, по словам вице-президента Майка Пенса, отдал Дональд Трамп.

«Распоряжением президента целью действующей администрации и Соединённых Штатов Америки является возвращение американских астронавтов к Луне в течение следующих пяти лет», — приводит РИА Новости заявление Пенса, которое он сделал в ходе заседания Национального космического совета США.

Что интересно, ранее NASA планировало провести пилотируемый полёт к Луне лишь в 2028 году. Однако, по словам Майка Пенса, который также занимает пост председателя совета и курирует американскую космическую политику, такой срок является «неприемлемым».

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Он добавил, что Дональд Трамп призвал добиться этой цели «любыми средствами» и отдал соответствующее распоряжение главе NASA Джиму Брайденстайну.

«Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, которые отправятся (на Луну. — RT) на американской космической ракете, запущенной с территории США», — подчеркнул Майк Пенс.

После выступления вице-президента глава NASA распространил официальное заявление, в котором подтвердил новые планы администрации Трампа по освоению космоса.

«Президент Дональд Трамп попросил NASA ускорить работу по возвращению на Луну и осуществить высадку людей на её поверхность к 2024 году. Когда мы на этот раз полетим на Луну, мы на ней останемся. Мы используем полученные знания, чтобы осуществить следующий огромный скачок — отправку астронавтов на Марс», — говорится в заявлении Брайденстайна.

Космические амбиции

Возобновление пилотируемых полётов на Луну, постоянное присутствие на ней американских астронавтов, а также организация в дальнейшем пилотируемых полётов на Марс стали основными целями космической программы США после прихода к власти Дональда Трампа.

Для этих целей 45-й президент своим указом в 2017 году возобновил работу Национального космического совета, который был распущен в 1993-м, и назначил его главой вице-президента Пенса.

Затем в декабре 2017 года администрация Трампа поручила NASA сфокусироваться на возвращении на Луну с целью её «долгосрочного использования» в качестве площадки для дальнейшего изучения космического пространства.

Концепция надувного модуля для постоянной базы на Луне, которая была предложена NASA в 1988 году

© NASA, Kitmacher, Ciccora artists

В августе 2018-го вице-президент Пенс снова призвал работников американского космического агентства обеспечить постоянное присутствие США на спутнике Земли.

«Теперь, когда наши взгляды вновь обращены на нашего лунного соседа, мы не станем довольствоваться лишь следами наших ботинок на его поверхности. Пришло время США обеспечить своё постоянное присутствие на Луне и на её орбите», — приводит его слова канал CBS News.

Таким образом, Трамп полностью пересмотрел планы на освоение космоса, которые предложил его предшественник Барак Обама: согласно им, американские астронавты должны были высадиться на одном из астероидов на околоземной орбите.

Новая национальная идея

Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков отметил в беседе с RT, что администрация Трампа хочет представить перспективное освоение других планет как новую национальную идею США.

«Трамп прекрасно понимает, что Америка разрозненна, у неё нет единой конгломерации, поэтому он создаёт цели, которые объединили бы общество и обозначили бы превосходство американцев перед всем остальным миром. Например, США могут быть первыми в освоении космоса, который никому не принадлежит. И рядовые американцы начинают охотно верить, что их страна сможет стать центром галактики», — пояснил Судаков.

По его словам, космическая тема для Трампа — это также лишний повод демонтировать наследие Барака Обамы.

«Всё, что касается Обамы, вызывает ненависть у Трампа. Он считает, что его предшественник — худший президент в истории страны, и не может простить ему личные обиды, а также кампанию в поддержку Хиллари Клинтон», — говорит эксперт.

Аналогичную оценку космическому курсу Дональда Трампа дал и политолог Александр Асафов.

«Возвращение в космос — большое событие, золотая мечта американцев. Однажды они в космосе были, поэтому хотят вернуться туда ещё раз. Освоение космоса — общенациональная цель для США. Это не война во имя демократии и не попытка поменять экономику. Просто мечта, которая может сплотить американское общество», — отметил Асафов в интервью RT.

Заявления вице-президента о грядущем покорении спутника Земли стоит рассматривать исключительно в контексте президентской кампании 2020 года, добавил эксперт.

«Это может стать частью предвыборной программы Трампа, ибо кто ещё, как не он, сможет вернуть американцев в космос», — пояснил Александр Асафов.

Частные инициативы

В своём выступлении Пенс также выказал недовольство затянувшейся разработкой Space Launch System — сверхтяжёлой ракеты-носителя, разрабатываемой NASA и Boeing. Работа над ней идёт уже 18 лет, а перерасход бюджета составил миллиарды долларов. Пенс заявил, что для борьбы с подобной «бюрократической инертностью» Трамп заставит NASA «думать по-новому, ставить дерзкие цели и придерживаться графика».

Ричард Брэнсон, Джефф Безос и Илон Маск

© Nancy Kaszerman/ZUMA Press/Global Look Press; Isaiah J. Downing; Mario Anzuoni / Reuters

Из-за замедления правительственных космических программ в США началась так называемая космическая гонка миллиардеров. Частные аэрокосмические компании, такие как SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, ведут активную разработку новых средств доставки людей на другие планеты.

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Так, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск неоднократно говорил, что его цель — колонизация Марса. Именно для этого он развивает проект ракеты-носителя BFR rShip. К 2022 году Маск планирует организовать непилотируемый полёт грузовой ракеты к Марсу, за которым вскоре должна последовать и доставка астронавтов.

В свою очередь, богатейший человек планеты, мультимиллиардер Джефф Безос каждый год продаёт акции своей компании Amazon на $1 млрд для финансирования космической программы Blue Origin. Он, как и американское правительство, планирует разместить на Луне постоянную обитаемую станцию.

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона занимается развитием космического туризма и в декабре 2018 года вывела пилотируемый суборбитальный челнок SpaceShipTwo к условной границе космоса — линии Кармана, находящейся в 100 км над уровнем моря.

Новые звёздные войны

В июне прошлого года Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение приступить к созданию космических войск — нового, шестого вида Вооружённых сил Соединённых Штатов, которые станут отдельной структурой. Прежде вопросами аэрокосмической обороны занимались ВВС США.

Сотрудники NASA вручают Дональду Трампу форменную куртку с эмблемами космического агентства во время встречи в Белом доме в 2017 году

Reuters

© Kevin Lamarque

Тогда начальник штаба ВВС Дэвид Голдфин и министр ВВС Хезер Уилсон выступили против законопроекта. По их мнению, выделение космического командования в обособленную структуру повлечёт за собой чудовищную бюрократическую волокиту. Эту точку зрения поддерживает и большая часть генералитета Военно-воздушных сил.

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Однако Трамп не прислушался к критике и в феврале текущего года подписал меморандум, предусматривающий создание Космических сил США.

«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», — говорится в документе.

В ходе своего выступления в Национальном космическом совете вице-президент Пенс отметил, что Дональд Трамп сделал ещё один шаг по созданию Космических сил.

«Я рад сообщить вам, что президент объявил кандидата на пост главы объединённого боевого командования космическими войсками — генерала ВВС Джона Рэймонда», — заявил Пенс.

По словам Сергея Судакова, к созданию нового вида войск в США Трампа подтолкнули разработки российского сверхзвукового оружия.

«С 1 марта 2018 года, когда Владимир Путин представил новый вид вооружений, американцы сразу же задумались о формировании Космических сил. Трамп взял курс на милитаризацию космоса. На сегодняшний день США пытаются сократить разрыв и максимально ускорить процесс освоения космического пространства. Если Штаты приступят к милитаризации межзвёздного пространства, следовательно, Вашингтон должен будет выйти из ряда соглашений — Договора о космосе и СНВ-III», — пояснил Судаков.

Кроме того, по мнению эксперта, нужно учитывать тот факт, что за Трампом стоят стоят оружейные элиты и лобби, которые вкладывали в него деньги.

«Поэтому Трамп должен продавать и изобретать новое оружие. Появление Космических сил создаст новые рабочие места, новую отрасль, которая будет находиться между Пентагоном и NASA», — заключил эксперт.