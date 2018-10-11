Соединённые Штаты Amazon: почему американцы обеспокоены ростом компании Джеффа Безоса

Богатейший человек в современной истории Джефф Безос поднял сотрудникам своей компании Amazon минимальный оклад до $15 в час. Однако рабочие складов остались недовольны — вместе с прибавкой у них отобрали премии за переработки, и в итоге их зарплаты уменьшились. Крупнейший в мире сервис продажи товаров и услуг через интернет умудряется ещё и не платить налоги в федеральный бюджет — как компания-инноватор. Такая экономия, как и в целом влияние Amazon, не всем приходится по душе. Так, сенаторы предлагают разделить детище Безоса на разные структуры, а ряд американских экономистов предостерегают: преклонение перед инноваторами ведёт США к социальной катастрофе. Эксперты считают, что сегодня крупные корпорации готовы вступить с Белым домом в борьбу за власть.

Компания Amazon, основанная богатейшим в современной истории человеком Джеффом Безосом, после продолжительной критики со стороны некоторых СМИ и политиков увеличила минимальный оклад для своих работников до $15 в час. Этот шаг компании, которую неоднократно уличали в неэтичном обращении со служащими, был одобрительно встречен с обеих сторон политического спектра США.

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Так, демократ Берни Сандерс, критиковавший компанию за низкие зарплаты при миллиардных прибылях, похвалил Amazon за решение и призвал других торговых гигантов последовать этому примеру. Его поддержал и советник президента США по экономике Ларри Кудлоу, который назвал Безоса «хорошим бизнесменом». К положительным отзывам присоединились такие издания, как The Seattle Times, агентство Bloomberg и принадлежащая самому Безосу газета The Washington Post.

Однако не все рабочие оказались рады повышению зарплаты. Спустя несколько дней после объявления о прибавке Amazon проинформировала своих сотрудников о том, что с повышением оклада до $15 компания прекращает выплату ежемесячных премий за переработки, а также не будет предоставлять сотрудникам льготы на приобретение акций компании.

«То есть компания как бы говорит нам: «Большое спасибо, что решили поработать в праздники, вот вам меньше денег», — приводит The New York Times слова одной из сотрудниц склада Amazon в Миннеаполисе.

Игра на понижение

Сотрудница Amazon пояснила, что по трудовому кодексу штата она и так получала $15 в час. Теперь же без премий и бонусов будет получать меньше за тот же объём работы. Другая сотрудница Amazon в интервью телеканалу NBC назвала такие меры «издевательством». К недовольству рабочих присоединились и представители профсоюзных организаций.

«Вместо того чтобы получить заслуженную прибавку, теперь кладовщики Amazon будут на самом деле получать меньше денег на руки. Это не просто вызывает разочарование, это в корне неправильно», — заявил президент профсоюза UFCW Марк Перроне, куда входят работники пищевой индустрии и ретейла.

Amazon сообщила, что такая «прибавка» ждёт 250 тыс. постоянных сотрудников, а также ещё 100 тыс. сезонных рабочих. Издание NYT пишет, что, согласно анализу Deutsche Bank, это повышение по размерам составит меньше 1% от ожидаемой прибыли компании в 2019 году.

Компания Amazon была основана предпринимателем Джеффом Безосом в 1994 году как книжный магазин и на сегодняшний день является крупнейшим в мире сервисом продажи товаров и услуг через интернет. В 2018 году Безос, также являющийся основателем аэрокосмической компании Blue Origin (главного конкурента SpaceX Илона Маска) и владельцем издательского дома The Washington Post, признан самым богатым человеком в мире. Как сообщает Bloomberg, его состояние превысило $150 млрд.

Бизнес-империя

Американские эксперты опасаются возникновения монополии на рынке из-за быстрого роста компании. Кроме того, такая мощная организация по влиянию уже соперничает с федеральным правительством США. Так, профессор школы бизнеса Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй приводит следующую статистику: больше семей в США имеют подписку на сервис Amazon Prime (64%), чем одну единицу огнестрельного оружия (30%). Число американцев, которые подписаны на Amazon Prime, но не голосовали в 2016 году, составляет 55%. В стране больше людей, которые подписаны на Amazon Prime, чем зарабатывающих более $50 тыс. в год или посещающих церковь, утверждает экономист.

Reuters

© Darren Staples

По мнению Гэллоуэя, такое положение дел является следствием «культа инноваторов», который образовался в общественной жизни США.

«Наше общество сейчас с большими неудобствами проходит через очень неприятный период, который плохо сказывается на молодёжи, на Америке и планете в целом, потому что мы больше не превозносим положительные человеческие качества. Мы молимся у алтаря инноваторов и миллиардеров», — приводит слова экономиста газета New York Post.

С 2006 по 2016 год акции Amazon выросли на 1910%, оставив далеко позади своих конкурентов вроде Walmart, Sears, J.C. Penney и других известных американских ретейлеров. При этом с 2008 года Amazon как компания-инноватор заплатила всего $1,4 млрд корпоративных налогов, тогда как её конкурент Walmart заплатил $64 млрд.

В 2017 году Amazon и вовсе была освобождена от уплаты федерального налога.

«Мы установили регрессивную структуру корпоративного налога из-за нашего низкопоклонства перед инноваторами и Amazon», — приводит слова Гэллоуэя New York Post.

Преимущество в информации

Также по теме Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.

Место критика Amazon, которое освободил Берни Сандерс, заняла сенатор-демократ Элизабет Уоррен. По её словам, угрозу появления монополии на рынке ретейла представляет не размер компании, а преимущество в виде обладания информацией о покупательском поведении. Используя огромные массивы пользовательской информации, Amazon продаёт на своей торговой площадке свои же товары, таким образом попирая принципы конкуренции, пояснила политик.

«Надо выбрать один бизнес или другой — предоставлять платформу для торговли или конкурировать, продавая свой товар. Если вы получаете огромное преимущество из-за информации, которую собираете как оператор платформы, тут больше не идёт речь о конкуренции», — приводит её слова The New York Times.

Сразу целый ряд изданий выступил с поддержкой предложения о разделении Amazon, прежде чем компания «поглотит» саму Америку с помощью своих торговых алгоритмов.

«Не пора ли расчленить Amazon.com?» — пишет издание Salon.

«Amazon должна реструктурироваться, чтобы избежать принудительного разделения», — предлагает The Times.

С самым ярким заголовком вышел материал в газете New York Post, где были опубликованы опасения экономиста Скотта Гэллоуэя.

«Расчлените Amazon прежде, чем она ещё больше навредит Америке», — пишет газета.

Мир будущего

Виртуальная торговля становится проблемой, заменяя реальные механизмы общественного взаимодействия, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это явление стало воплощением постмодернизма в его самой крайней и неприятной форме. Когда виртуальная торговля начинает доминировать, для других социальных институтов просто не остаётся места. Но это явление также говорит о том, насколько удобной люди хотят видеть свою жизнь. Если расчленить Amazon или AliExpress, разве граждане станут вести себя по-другому?» — размышляет эксперт.

Reuters

© Juan Carlos Ulate

Вопрос о применении антимонопольного законодательства к таким гигантам, как Amazon, связан с образом будущего, который существует в промышленно-развитых странах.

«Этот образ всё более напоминает воплощение виртуального пространства в реальной действительности, и с каждым годом этот процесс будет углубляться. Мессенджеры и социальные сети заменяют общение, а Amazon заменяет традиционную торговлю. Мы наблюдаем, как мир меняется, и те, кто пришёл в него 50 лет назад, могут только удивляться темпам перемен. Остановить этот процесс применением каких-либо законов не получится. Обществу придётся адаптироваться к тем инструментам, которые ему навязывают», — считает эксперт.

Опасения вызывает и то, что в других странах конкурент компании Amazon появиться пока не может.

«Чтобы такая корпорация получила такой старт, она должна иметь очень богатый внутренний рынок. Европейский и российский рынки, даже если их объединить, будут недостаточно ёмкими для того, чтобы быстро придать такой компании капитализацию. Это можно сделать только в США или Китае и Индии. Amazon продолжит занимать монопольные позиции… Захватив такой кусок рынка и повлияв на рост американского ВВП, Amazon убил значительную часть своих конкурентов», — пояснил Брутер.

Передел сфер влияния

Федеральное правительство США давно не управляет собственной страной и сдаёт её крупным корпорациям вроде компании Джеффа Безоса, считает политолог-американист Сергей Михеев.

«Оно делит эту власть с крупными корпорациями и группами лоббистов, которые курируют разные отрасли экономики — например, военно-промышленный комплекс. Соединёнными Штатами управляет истеблишмент, который состоит не только из политиков и чиновников. Конгрессмены и сенаторы — это всего лишь та верхушка, которую мы видим. Её видит и рядовой американец, когда приходит на выборы, где ему рассказывают, как он может принять участие в управлении своим государством», — отметил Михеев в беседе с RT.

При этом говорить о возможном расчленении Amazon пока преждевременно, полагает эксперт.

«Если создать такой прецедент сейчас, у федерального правительства в руках окажется инструмент влияния на крупные корпорации. Захотят ли этого другие крупные игроки — неизвестно», — утверждает политолог.

В будущем такой прецедент может быть создан, когда политическая и бизнес-элиты сойдутся в борьбе за власть, считает Михеев.

«Сейчас истеблишмент, управляющий США, — это более сложная конструкция, чем просто федеральное правительство. Слияние крупного бизнеса с политическими структурами является основным признаком, отличающим американскую систему от других. Конкуренция между желающими влиять на повестку дня будет расти. Amazon — новое лицо, старый истеблишмент пока компанию не принимает. Но скорее всего, её и те инструменты, которые у неё есть, поставят на служение общим целям», — заключил эксперт.