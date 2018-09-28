Компания Джеффа Безоса будет поставлять двигатели для новых ракет США

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Компания владельца Amazon Джеффа Безоса Blue Origin станет поставщиком двигателей для разгонной ступени ракет-носителей United Launch Alliance (ULA).
Компания Джеффа Безоса будет поставлять двигатели для новых ракет США
  • Reuters

Об этом сообщили в ULA.

«Мы рады вступить в партнёрство с Blue Origin, ждём с нетерпением первого успешного полёта нашей ракеты-носителя нового поколения», — сказал Тори Бруно, президент и исполнительный директор компании.

Отмечается, что двигатель Blue Origin BE-4 будет использоваться в строительстве ракет Vulcan Centaur, первый полёт которой должен состояться в середине 2020 года.

Как пишет The Wall Street Journal, двигатели Blue Origin имеют стратегическое значение для Пентагона, так как предполагается, что они «положат конец использованию российских двигателей РД-180», которые устанавливаются для эксплуатации ракеты Atlas V.

Ранее в Белом доме заявили, что скоро США перестанут нуждаться в помощи России при транспортировке астронавтов на МКС. 

В середине августа в NASA рассказали о работе, которая направлена на то, чтобы сделать США независимыми от российских двигателей РД-180. Также в начале мая сообщалось, что у США могут появиться серьёзные проблемы с коммерческой доставкой грузов на МКС.

В Госдуме прокомментировали в беседе с НСН данные сообщения

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