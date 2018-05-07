В Госдуме прокомментировали ситуацию с доставкой грузов США на МКС

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Депутат Госдумы, Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с доставкой грузов США на Международную космическую станцию.

«Я не думаю, что международное сотрудничество в этой сфере может подпасть под какие-то санкционные действия что с нашей, что с их стороны. Это всё делается для человечества, а не для реализации политических амбиций», — сказал парламентарий.

Он отметил, что о возможных последствиях говорить пока рано.

Как напомнил Сураев, в настоящее время нет каких-либо ограничений, которые вступили бы в силу.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты могут столкнуться с серьёзными проблемами в сфере коммерческой доставки американских грузов на МКС.

Также сообщалось, что Россия поставила в США первую в этом году партию ракетных двигателей РД-181.

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