Пенс заявил о необходимости высадить американцев на Луну в течение пяти лет

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в NASA должны добиться того, чтобы американцы высадились на Луну в течение пяти лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление Пенс сделал на заседании национального космического совета США.

По его словам, добиться этой цели необходимо «любыми средствами».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассчитывают осуществить посадку людей на Луну к 2028 году.

Летом 2018 года лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с Nation News прокомментировал опрос, согласно которому 57% россиян не верят в высадку американцев на Луну в 1969 году.

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