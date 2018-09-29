«Давно пытались создать аналог»: в США заявили о готовности заменить российские двигатели РД-180

Двигатели BE-4 производства компании Blue Origin, принадлежащей владельцу Amazon Джеффу Безосу, выбраны в качестве силовых установок для новой американской ракеты Vulcan. Об этом сообщили в компании-разработчике United Launch Alliance. Этот носитель должен заменить Atlas V, где используются РД-180 российского производства. По словам экспертов, процесс введения в строй новых двигателей всегда связан с определёнными трудностями и может затянуться. При этом специалисты отмечают, что российский агрегат значительно мощнее американского аналога.

Компания-разработчик новой американской ракеты Vulcan Centaur объявила, что поставщиком двигателей для первой ступени носителя выбрана фирма Blue Origin, производящая силовые установки BE-4. О начале сотрудничества с компанией владельца Amazon Джеффа Безоса сообщили в United Launch Alliance (ULA).

В пресс-релизе ULA отмечается, что работы по проекту тяжёлой ракеты-носителя Vulcan Centaur идут успешно, первый пуск по плану должен быть произведён в середине 2020 года.

«Vulcan Centaur произведёт революцию в космических полётах и обеспечит недорогой надёжный доступ к космосу для наших нынешних и будущих клиентов... Наша новая ракета будет лучшей в вопросах надёжности, стоимости и возможностей — один комплекс для всех миссий», — заявил гендиректор ULA Тори Бруно.

Сообщается, что новая ракета будет способна выводить 25,4 тонны (56 тыс. фунтов) полезной нагрузки на низкую орбиту Земли, 15 тонн (33 тыс. фунтов) на геопереходную орбиту и более 7,2 тонны (16 тыс. фунтов) на геостационарную орбиту.

«Мы рады вступить в партнёрство с Blue Origin и с нетерпением ждём первого успешного полёта нашей ракеты-носителя нового поколения», — отметил Бруно.

Напомним, что тяжёлая ракета-носитель Vulcan в будущем должна заменить Atlas V и Delta IV, при этом разгонный блок на криогенных компонентах топлива Centaur продолжат использовать в качестве второй ступени.

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Как пишет The Wall Street Journal, двигатели Blue Origin якобы имеют стратегическое значение для Пентагона, поскольку они должны «положить конец использованию российских двигателей РД-180», которые устанавливаются на Atlas V.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 российского НПО «Энергомаш» используется на ракетах-носителях семейства Atlas с начала 2000-х, однако на фоне ухудшения российско-американских отношений в последние годы в США стали звучать призывы отказаться от закупок РД-180.

Параллельно Пентагон выделил финансирование на разработку американского двигателя, который должен заменить силовую установку российского производства.

Отметим, что в России не намерены отказываться от выполнения своих обязательств по действующим контрактам.

«Никакие идеи из разряда свёртывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций», — заявил в августе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Об актуальности разработки альтернативы российским двигателям в середине августа 2018 года говорил глава NASA Джим Брайденстайн. При этом тогда он напомнил, что, несмотря на проводимую США политику применения антироссийских санкций, Вашингтон делает исключение для ряда сфер двустороннего взаимодействия, включая космическую, поскольку американские власти заинтересованы в продолжении сотрудничества в этой области.

Кроме того, на 10 октября 2018 года запланирована первая личная встреча директора NASA с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Переговоры должны пройти на космодроме Байконур, куда Брайденстайн приедет для участия в мероприятиях, связанных с намеченным на 11 октября стартом очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Автор: Тесты двигателя BE-4, Blue Origin

В ожидании «Вулкана»

Эксперт в области средств выведения и редактор российского журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев в беседе с RT напомнил, что разработка двигателя BE-4 началась в конце 2000-х годов, в том числе для установки на перспективные ракеты, которые должны были заменить Atlas V. А в 2014-м было озвучено желание исключить так называемую зависимость от российских двигателей.

«Как обычно, работы шли медленнее, чем предполагалось. Поэтому конкурс на двигатели закончился только вчера, когда ULA выбрала двигатель Blue Origin BE-4 для установки на ракеты Vulcan. Предполагается, что первый пуск состоится в 2020 году, а после этого ракета Atlas постепенно будет выведена из эксплуатации», — отметил эксперт.

По его словам, двигатель BE-4 находится только на стадии испытаний и запуска в серию, поэтому специалисты не исключают, что с ним могут возникнуть трудности. Однако благодаря приличному финансированию и важности проекта для США со временем проблемы будут преодолены, уверен Афанасьев.

«В 2020 году будет первый полёт по плану. Но даже если будет задержка, специалисты считают, что к 2025 году Vulcan встанет на крыло и будет летать», — добавил Афанасьев.

В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал RT, что у американских специалистов «всегда было не очень» с созданием жидкостных ракетных двигателей. Так, и в ходе работы над BE-4 сообщалось о неудачных испытаниях.

«Они уже давно пытались создать аналог РД-180. Не раз появлялась информация, что они его создают и вот-вот уже почти создали. Так что это сообщение нужно воспринимать достаточно настороженно», — полагает Леонков.

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Он также отметил, что по своим техническим характеристикам российский двигатель значительно мощнее создаваемого американской стороной аналога.

«У BE-4 давление в камерах сгорания намного ниже, чем у РД-180. Если их сравнить, то на одну и ту же ракету нужен всего один РД-180, но два BE-4. Стендовые испытания показали, что не всегда всё было хорошо. Если американцы поставят этот двигатель на ракету, будем смотреть, полетит ли она», — заключил эксперт.

При этом научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев констатировал, что введение в строй новых двигателей всегда является сложным процессом. Он также добавил, что у США есть достаточный запас РД-180 (последний на данный момент контракт был заключён в конце июля 2018 года), чтобы обеспечить полёты ракет Atlas V до тех пор, пока Vulcan не будет готов к штатной работе.

«Многое зависит от того, какие задачи ставятся. Если будет нужно, они могут сразу перейти на рабочий режим, то есть на требуемую частоту пусков, у них есть для этого потенциал. Обычно идёт начиная с нескольких пусков в год и до того, сколько нужно. Для Atlas V много пусков не нужно. И потом, не стоит беспокоиться за американцев, у них достаточный запас 180-х, чтобы Atlas V летал до тех пор, пока не полетит Vulcan», — отметил эксперт.

Вместе с тем собеседник RT добавил, что, несмотря на прекращение в обозримой перспективе поставок РД-180 Соединённым Штатам, не стоит говорить о прекращении сотрудничества двух стран в космической сфере.

«У нас сотрудничество по МКС, которое будет продолжаться до тех пор, пока летает МКС: по плану до 2024 года, но рассматривается перспектива (и многие к этому склоняются) до 2028 года», — заявил Моисеев.

Эксперты также сошлись во мнении, что, помимо сотрудничества по Международной космической станции, сохраняются поставки двигателей РД-181 для менее мощных ракет Antares.