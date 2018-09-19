С Марса — на Землю: чем может закончиться расследование в отношении Илона Маска и его компании Tesla

Автомобильная компания Tesla Inc. американского миллиардера и изобретателя Илона Маска находится под следствием, которое ведёт Минюст США. По данным СМИ, расследование спровоцировал сам топ-менеждер, сделав ряд заявлений, повлиявших на капитализацию автопроизводителя. Помимо прокуратуры, деятельность Маска изучает и Комиссия по ценным бумагам, которая сомневается в правдивости предоставленных им данных по целевым показателях продаж электромобилей Tesla. Эксперты считают, что если вина изобретателя будет доказана, то по нормам американского законодательства ему может грозить многомиллионный штраф или даже тюремный срок.

Источники агентства Bloomberg утверждают, что расследование по факту мошенничества было открыто федеральными прокурорами после того, как Илон Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.

После этих слов Маска рыночная стоимость автопроизводителя выросла на 13%. Однако впоследствии топ-менеджер от своей идеи отказался, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте компании. Заявления Маска расценили как попытку словесных интервенций — стремление повлиять на стоимость акций и капитализацию кампании. В результате Tesla получила повестку от Комиссии по биржам и ценным бумагам, вслед за которой прокуратура Северного округа штата Калифорния открыла собственное расследование.

В Tesla подтвердили факт прокурорской проверки, подчеркнув, что дело ещё не дошло до стадии формального судебного разбирательства.

«Нам не поступало повесток, просьб явиться для дачи показаний или других судебных процедур. Мы уважаем стремление Минюста получить интересующие их сведения и считаем, что это дело быстро разрешится, как только прокуроры изучат поступившую к ним информацию», — говорится в заявлении компании.

Под следствием

Юристы Комиссии по ценным бумагам из отделения в Сан-Франциско вели расследование деятельности Tesla ещё до того, как Маск опубликовал свой твит, утверждает Bloomberg.

Оно было связано с заявлениями компании о производственных целях и целевых показателях продаж, которые могли ввести в заблуждение существующих и потенциальных инвесторов.

Теперь оба расследования могут быть объединены в масштабную прокурорскую проверку деятельности компании, утверждают источники агентства. По их словам, следователей также интересует внезапный уход из компании главного бухгалтера Дэйва Мортона, который до сотрудничества с Маском работал на аналогичной позиции в компании по производству жёстких дисков Seagate Technology Plc. Мортон проработал в Tesla менее месяца, присоединившись к команде Маска за день до публикации твита о выкупе акций компании по $420 за штуку.

Как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян, комиссия Минюста должна будет установить степень ответственности Маска. Эксперт уточнил, что законодательство США в этой сфере является чрезвычайно строгим.

«Комиссия по ценным бумагам жёстко следит за тем, чтобы не было никаких нарушений, не возникал конфликт интересов. Меры могут быть очень суровыми. В 2002 году было принято новое корпоративное законодательство. Согласно этим законам за не слишком серьёзные нарушения (с точки зрения российского законодательства) предусмотрены сумасшедшие тюремные сроки. Приведу пример: если в годовой доклад о деятельности корпорации непредумышленно попадёт недостоверная информация, то председатель совета директоров может получить 20 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Если же это было сделано намеренно, то ему может грозить до 30 лет тюрьмы», — рассказал Супян.

По словам специалиста, тюремные сроки могут быть совершенно «умопомрачительными», так как на этом принципе построено американское прецедентное право.

«Если выявятся злоупотребления, тюремного срока можно и избежать, но штрафы будут огромными. Компания может быть лишена права участия в деятельности биржи. Есть масса разных вариантов наказания», — отметил Супян.

Вниз по спирали

Кроме неприятностей с Комиссией по ценным бумагам и калифорнийской прокуратурой, Маск стал объектом осуждения со стороны целого ряда популярных леволиберальных СМИ, героем публикаций которых он был ещё совсем недавно.

Reuters

© Jason Lee

«В опалу» Маск попал после того, как весной этого года в ряде твитов обвинил американскую прессу в необъективности. В частности, он предположил, что раз для этих СМИ и порталов главным является число просмотров, от которого напрямую зависят рекламные прибыли, то его компания находится в невыгодном положении.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

«Проблема в том, что журналисты должны обеспечивать показатели по кликам и зарабатывать на рекламе, иначе их уволят. Интересная ситуация — ведь Tesla не ведёт публичных рекламных кампаний, а производители топлива и автомобилей с бензиновым/дизельным двигателем — одни из самых крупных рекламодателей в мире», — отметил тогда Маск.

После этих слов предпринимателя обвинили в попытке повлиять на объективную работу журналистов и в непонимании её специфики. Зачастую это делали те же самые издания, которые ранее размещали хвалебные материалы о желании предпринимателя покорить Марс или о его выходе из экспертного совета при Трампе из-за позиции президента по проблеме изменения климата.

«Илон Маск не знает, как работает журналистика, но думает, что может сам её починить», — гласил заголовок издания Vox.

Vox обвинил Маска в том, что тот не знает, как работает журналистика

«Илон Маск оказывает на нас психологическое давление», — так озаглавило свой материал издание Slate.

Slate считает, что своими заявлениями миллиардер и изобретатель оказывает психологическое давление на журналистов.

Однако наиболее сильную реакцию прессы вызвал следующий твит Маска, в котором он намекнул, что СМИ потакают интересам различных групп влиятельных личностей.

«Кто, по-вашему, владеет прессой? Очнитесь», — написал бизнесмен.

Who do you think *owns* the press? Hello. — Elon Musk (@elonmusk) 27 мая 2018 г.

Это сообщение сразу спровоцировало шквал обвинений в антисемитизме со стороны целого ряда журналистов, в том числе вышеупомянутых изданий, притом что сам Маск не конкретизировал, кого он имеет в виду.

После этого либеральные СМИ при любой возможности демонстрировали свою изменившуюся по отношению к миллиардеру позицию. Новым поводом для этого стало появление Илона Маска в передаче Джо Рогана, в ходе которой популярный телеведущий предложил изобретателю попробовать сигарету с марихуаной, употребление которой частично легализовано в Калифорнии.

Несмотря на положительное отношение этих изданий к вопросу легализации марихуаны, участие Илона Маска в тематическом эпизоде программы вызвало негативную реакцию. Так, издание VICE опубликовало материал под заголовком «Ну вот, Илон Маск только что испортил для всех травку».

Журнал VICE пожурил Маска за поведение во время передачи Джо Рогана.

При этом сам материал содержал лишь краткий пересказ беседы Рогана и Маска, не указывая, чем именно, кроме участия в шоу, предприниматель «навредил» легальному употреблению марихуаны. Интересно, что в подзаголовке Маска даже не назвали по имени, а обозначили как «бойфренда певицы Граймс».

Несмотря на такую массированную атаку со стороны СМИ, у Маска ещё остались союзники. Так, на защиту миллиардера и изобретателя встал американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон.

«Оставьте его в покое. Пусть курит, если ему так хочется. Он, само собой, должен подчиняться регуляторам рынка, а если он против — то его компанию нужно сделать частной. Однако она публичная, поэтому он несёт ответственность перед своими инвесторами по поводу того, что происходит на фондовом рынке. Во всё остальном он единственный в своём роде. Я на его стороне. Он лучшее, что с нами случалось со времён Томаса Эдисона. Относиться к нему с подобным пренебрежением и не принимать того, что он может сделать для страны, неправильно», — заявил Тайсон в интервью TMZ.