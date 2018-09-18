СМИ: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска

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Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
СМИ: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
  • globallookpress.com

Отмечается, что федеральные прокуроры начали расследование по факту мошенничества после того, как в прошлом месяце Маск написал в Twitter, что он планирует выкупить акции Tesla и вывести её с биржи, а также о том, что у него есть «финансирование» на эту сделку.

Сообщается, что после этого заявления стоимость акций компании увеличилась. 

Как отмечает Bloomberg, расследование находится на начальной стадии и может занять несколько месяцев.

Ранее акционеры Tesla подали в суд иск к Илону Маску после его сообщений о своих планах относительно ценных бумаг.

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