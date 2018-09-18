СМИ: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
- globallookpress.com
Отмечается, что федеральные прокуроры начали расследование по факту мошенничества после того, как в прошлом месяце Маск написал в Twitter, что он планирует выкупить акции Tesla и вывести её с биржи, а также о том, что у него есть «финансирование» на эту сделку.
Сообщается, что после этого заявления стоимость акций компании увеличилась.
Как отмечает Bloomberg, расследование находится на начальной стадии и может занять несколько месяцев.
Ранее акционеры Tesla подали в суд иск к Илону Маску после его сообщений о своих планах относительно ценных бумаг.