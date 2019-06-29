Искусственный интеллект и дополненная реальность: какие новинки для ВДВ представлены на форуме «Армия-2019»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представили ряд перспективных проектов для нужд Воздушно-десантных войск России. На выставке размещены динамический тренажёр «Кудесник», огневой комплекс «Хамелеон», автономная робототехническая платформа «Марс» и арктический комплекс «Жилец» с электрообогревом. Об этих новинках в эксклюзивном интервью RT рассказал начальник научно-исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, доктор технических наук, полковник Василий Елистратов.

— Какие новинки представило Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище (РВВДКУ) имени В.Ф. Маргелова на форуме «Армия-2019»?

— Мы привезли очень большое количество инновационных проектов. Среди новинок прослеживается вектор в сторону искусственного интеллекта и виртуальной дополненной реальности.

К примеру, на «Армии-2019» впервые представлен автоматизированный динамический тренажёр парашютиста-десантника (шифр «Кудесник»), стрелковый интерактивный комплекс «Хамелеон», где можно отработать элементы стрельбы и взаимодействие в группе. Также мы привезли наземный робототехнический комплекс «Марс». Он может доставлять грузы и вооружение в намеченные точки как в автоматизированном режиме, так и в дистанционно-управляемом.

Кроме того, мы продолжаем арктическую тему. На форуме можно ознакомиться с возможностями комплекса с электрообогревом «Жилец», а также с системой инженерной разведки ледовых переправ и рядом других инноваций, связанных с энергоресурсосбережением в условиях Крайнего Севера.

— «Хамелеон», о котором вы сказали, больше напоминает продвинутую компьютерную игру. Хочется понять, зачем десантнику необходим такой тренажёр, почему нельзя отрабатывать на полигонах взаимодействие в группе и упражнения по стрельбе?

— Скажу честно: реальный бой не может заменить ни один тренажёр. Но для того чтобы ускорить подготовку военного специалиста, мы прибегаем в том числе и к тренажёрам с виртуальной дополненной реальностью.

Самая большая сложность для военнослужащих — это работа в группе. Допустим, отрабатывается захват здания. В этом случае мы двигаемся на грани соблюдения требований безопасности, потому что любой участник упражнения может гипотетически выйти на линию огня. Тренажёр позволяет исключить эту вероятность и при этом привить бойцу навыки взаимодействия.

Таким образом, мы значительно сокращаем время на подготовку группы, её боевое слаживание, делаем этот процесс абсолютно безопасным для людей и экономим боеприпасы.

Более того, мы закладываем в «Хамелеон» отработку сценариев боевых действий в незнакомых зданиях и на полигонах. Система позиционирует участника стрельбы и оружие с такой точностью, что ошибки, которые допускают обучаемые «виртуальной игры», не позволяют им поражать цели. Очень многое в тренажёре приближено к реальному бою — коэффициент подобия реальным боевым действиям у него равен примерно 80%.

Тактические учения ВДВ с десантированием и боевой стрельбой

РИА Новости

© Николай Хижняк

— А какую роль в подготовке военнослужащих играют занятия на динамическом тренажёре «Кудесник»?

— Тренажёр «Кудесник» преследует схожие цели с «Хамелеоном». Он решает множество актуальных проблем, связанных с подготовкой парашютиста.

Чтобы совершить подъём десантника в небо, сами понимаете, какие нужны расходы. И для того чтобы мастерство десантника было на высоком уровне, количество упражнений должно быть соответствующим. Кому-то хватит пяти прыжков, кому-то десяти. Это зависит прежде всего от индивидуальной подготовки военнослужащего.

А данный тренажёр позволяет отработать все элементы — от выхода парашютиста из самолёта до приземления. Причём на «Кудеснике» мы можем заложить даже нештатные ситуации, тренировка которых во время реального прыжка очень опасна — отказ парашюта, запутывание строп. Боец учится тому, как правильно отцепиться и ввести в действие запасную парашютную систему.

При реальных прыжках данные элементы отработать можно, но с риском для жизни. «Кудесник» сокращает число необходимых прыжков, для того чтобы добиться определённого уровня мастерства. Важно отметить, что тренажёр помогает определить ошибки, которые допускает десантник, — в реальных условиях этот процесс затруднён.

— Расскажите о планах по внедрению виртуальных комплексов подготовки. Где они будут использоваться?

— Наши тренажёры — это инициативная разработка.Мы их представили впервые и пока апробировали в училище, в том числе при приёме абитуриентов. Они позволяют определить скрытые возможности человека: сможет ли он в принципе стать десантником, выдержать нагрузки на вестибулярный аппарат, сохранить самообладание в экстремальных ситуациях или нет.

Сейчас работает специальная экспертная группа, которая оценивает и отбирает инновационные проекты. На «Армию» мы возлагаем большие надежды — форум позволяет сократить путь от идеи до внедрения инициативных проектов. К тому же наши разработки — это технологии двойного назначения. Я думаю, что потребитель и потенциальный покупатель обязательно найдутся.

Искусственный интеллект и дополненная реальность: какие новинки для ВДВ представлены на форуме «Армия-2019»

— Давайте перейдём к платформе «Марс». У американцев есть нечто подобное. В частности, для перевозки грузов они создали своеобразного робота-мула. Видно, что это очень дорогостоящая разработка. Более того, она издаёт очень сильный шум. Вы разработали безэкипажный гусеничный комплекс. В чём его преимущество перед тем же американским образцом?

— На самом деле каждый робот сам по себе уникален. В данном случае мы соблюдали принцип соотношения цены и качества изделия. Робот в войсках должен быть расходным материалом, и потому бессмысленно делать его дорогим. Потеря робота не должна быть чем-то критичным. Ведь главное — это сохранить жизнь военнослужащего и облегчить выполнение боевой задачи.

Также мы пришли к выводу, что большинство армейских роботов должны быть универсальными, выполняя прежде всего функции транспортных средств. Это опять же значительно сокращает расходы на их разработку, производство и эксплуатацию.

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Представленный на форуме образец может работать как в дистанционно управляемом режиме, так и в полностью автономном. При разработке «Марса» мы учитывали, что все дистанционно управляемые машины при определённом воздействии средств радиоэлектронной борьбы становятся «слепыми» и беспомощными, поэтому «Марс» способен анализировать окружающую обстановку самостоятельно. На нём установлен определённый набор средств технического зрения, которые могут оценивать дорожную ситуацию. Без помощи оператора робот может объезжать траншеи, ямы, выбирать наиболее оптимальный и безопасный маршрут.

Алгоритм, который заложен во всех робототехнических комплексах, — это возврат в исходную точку. В нашей платформе он реализован на более высоком уровне, так как не требует привязки к спутниковым системам. «Марс» «запоминает» те объекты, мимо которых он проезжал, и формирует свою внутреннюю карту, по которой собственно и ориентируется.

«Марс» был создан курсантами и преподавателями РВВДКУ при содействии конструкторского бюро Рязанского государственного радиотехнического университета.

— Получается, что в «Марсе» реализованы элементы искусственного интеллекта (ИИ)?

— Да, совершенно верно. Если не заниматься такими проектами сейчас, то любая армия мира может отстать в своём развитии. Для вооружённых сил значение искусственного интеллекта чрезвычайно велико. Сфере робототехники, а также ИИ наше училище уделяет очень серьёзное внимание, воспитывая профессионалов с детского возраста. Наш кадровый резерв — это совсем юные дарования и курсанты.

— Может ли «Марс» перевозить снаряжение десантников и увозить с поля боя раненых бойцов? Ускоряет ли он в принципе передвижение военнослужащих на местности?

— Современное вооружение отличается большим разнообразием, в зависимости от решаемых задач его массогабаритные характеристики могут меняться. Без помощника, который переносит дополнительные элементы, в современной войне просто не обойтись.

Эвакуация раненого также является непростой задачей, особенно если бойца необходимо вытащить из зоны, находящейся под обстрелом. Военнослужащие вынуждены рисковать своей жизнью. «Марс» помогает решить и эту проблему — он прибывает в назначенную точку по маячку, который включает раненый. Эвакуация происходит путём погрузки на платформу или посредством пристёгивания бойца к низкоплатформенному прицепу.

— В материалах по «Марсу» говорится, что его автономность составляет 2,5 часа. Откровенно говоря, это весьма скромный показатель. Вы планируете как-то совершенствовать эту машину?

— Необходимо понимать, что «Марс» — это опытная платформа, которая в перспективе, конечно, будет дорабатываться. Если говорить об автономности, то она обеспечена возможностями аккумуляторных батарей. Сейчас проблема продолжительного энергоснабжения безэкипажной техники не решена даже в таких высокоразвитых по части электроники странах, как Япония.

Я был на одном международном робототехническом форуме, где был представлен человекоподобный робот японского производства. К нему подходила система питания в виде кабеля толщиной почти с руку. Мне пояснили, что предприятие — изготовитель роботов не занимается разработкой батарей. Как только в этой области будет совершён существенный прогресс, мы сможем говорить о радикальном увеличении автономности.

— Перейдём к жилету с электрообогревом. Как удалось создать такой комплекс?

— «Жилец» был разработан совместно с Институтом инженерной физики. Мы создали волокно, которое проводит электричество. Оно вживляется непосредственно в элементы одежды — жилеты, штаны, обувь, перчатки. Комплекс оснащён довольно мощным аккумулятором, но при этом требует небольшого расхода электричества для поддержания необходимой температуры тела.

Бойцы войск специального назначения во время учений в районе Северного полюса

РИА Новости

© Валерий Мельников

Кроме того, мы провели исследования, которые позволили определить оптимальные точки обогрева человека, для того чтобы он комфортно себя чувствовал. В первую очередь это конечности и зона позвоночника. Температура нагрева среды составляет порядка 22 ‎°С, температура внутри одежды — около 36‎ °С.

Наша последняя модификация позволяет даже попавшему в прорубь человеку нормально себя чувствовать, продолжать выполнение боевой задачи или трудовую деятельность — ранее при попадании в воду волокно выходило из строя. Помимо этого, мы увеличили срок непрерывной работы аккумулятора, который помещается в кармане. Подзарядить его можно от любого источника, например бортовой электросети квадроцикла, снегохода, автомобиля.