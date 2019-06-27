Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57
- РИА Новости
Указывается, что также заключены контракты на поставку партии вертолётов Ми-28 НМ «Ночной охотник» и дизель-электрических подлодок «Лада».
«В рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объёмом более триллиона рублей», — объявил диктор.
На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
Ранее начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.