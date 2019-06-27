Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57

Короткая ссылка
Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова диктора во время торжественной церемонии.
Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57
  • РИА Новости

Указывается, что также заключены контракты на поставку партии вертолётов Ми-28 НМ «Ночной охотник» и дизель-электрических подлодок «Лада».

«В рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объёмом более триллиона рублей», — объявил диктор.

На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

Ранее начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить