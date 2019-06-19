В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

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Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.

Об этом в интервью газете Минобороны «Красная звезда» сообщил начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил на самолёты Су-57. 

«Все самолёты Су-57 будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги», — заявил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что для Су-57 разработают перспективную противокорабельную ракету.

Также ФАН передавало, что в сентябре пройдут стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».

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