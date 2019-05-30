В России разработают противокорабельную ракету для Су-57

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о начале разработки перспективной противокорабельной авиационной ракеты для вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
В России разработают противокорабельную ракету для Су-57
  • РИА Новости

Отмечается, что представитель Минобороны посетил Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», которое участвует в реализации проекта.

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения», — приводит слова Криворучко РИА Новости.

Он также рассказал о планах ведомства оформить контракт на покупку всех авиационных средств поражения для Су-57 у корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее стало известно, что в распоряжение Воздушно-космических сил России до конца 2020 года поступят 20 истребителей поколения Су-35С

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