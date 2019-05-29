ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

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До конца 2020 года Воздушно-космические силы России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего годов ожидаем получить ещё 20 истребителей Су-35С», — сказал Криворучко журналистам на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

По его словам, в 2019 году планируется получить несколько самолётов раньше срока.

Замминистра добавил, что КнААЗ постоянно работает над модернизацией Су-35С, в том числе учитывая сирийский опыт.

Ранее стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.

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