ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

До конца 2020 года Воздушно-космические силы России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего годов ожидаем получить ещё 20 истребителей Су-35С», — сказал Криворучко журналистам на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

По его словам, в 2019 году планируется получить несколько самолётов раньше срока.

Замминистра добавил, что КнААЗ постоянно работает над модернизацией Су-35С, в том числе учитывая сирийский опыт.

Ранее стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.