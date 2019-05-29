ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего годов ожидаем получить ещё 20 истребителей Су-35С», — сказал Криворучко журналистам на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.
По его словам, в 2019 году планируется получить несколько самолётов раньше срока.
Замминистра добавил, что КнААЗ постоянно работает над модернизацией Су-35С, в том числе учитывая сирийский опыт.
Ранее стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.