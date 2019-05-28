ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года

Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на замглавы Минобороны России Алексея Криворучко.

Во время посещения авиационного завода «Прогресс» он отметил, что в настоящее время предприятие выполняет длительный госконтракт на поставку вертолётов Ка-52.

«До 2022 года ожидаем получить ещё 30 машин, в том числе восемь вертолётов до конца текущего года», — заявил Криворучко.

Также он заявил, что к 2022 году планируется создать модернизированную с учётом опыта в Сирии версию вертолёта — Ка-52М. В 2020 году в Минобороны рассчитывают заключить новый контракт на закупку 114 модернизированных вертолётов Ка-52М, сообщил Криворучко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние пять лет более 1 тыс. модернизированных самолётов и вертолётов было направлено в российские войска.