В Минобороны рассказали о рекордах форума «Армия-2019»

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны России Андрей Гончаров рассказал о рекордах международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщает ФАН.

По словам Гончарова, мероприятие является рекордным по целому ряду показателей.

«Это касается и числа предприятий-участников, и масштабов международного участия. Форум стал одной из лучших мировых выставочных площадок», — сказал он.

Как отметил Гончаров, интерес к выставке растёт и на отечественном, и на международном уровне. В церемонии открытия приняли участие представители 120 стран.

Всего на форум приехали более 63,5 тыс. зарубежных гостей. Свою продукцию представляет 101 иностранная компания (против 84 в 2018 году).

«В 2018 году национальные экспозиции представили восемь стран, в 2019 году — уже десять стран. В первый день работы форума было проведено три двухсторонние встречи на уровне министров обороны», — добавил Гончаров.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».