В Минобороны рассказали о рекордах форума «Армия-2019»
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- РИА Новости
По словам Гончарова, мероприятие является рекордным по целому ряду показателей.
«Это касается и числа предприятий-участников, и масштабов международного участия. Форум стал одной из лучших мировых выставочных площадок», — сказал он.
Как отметил Гончаров, интерес к выставке растёт и на отечественном, и на международном уровне. В церемонии открытия приняли участие представители 120 стран.
Всего на форум приехали более 63,5 тыс. зарубежных гостей. Свою продукцию представляет 101 иностранная компания (против 84 в 2018 году).
«В 2018 году национальные экспозиции представили восемь стран, в 2019 году — уже десять стран. В первый день работы форума было проведено три двухсторонние встречи на уровне министров обороны», — добавил Гончаров.
Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».