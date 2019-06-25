Эксперт оценил важность форума «Армия-2019»

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Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность международного военно-технического форума «Армия-2019».
Эксперт оценил важность форума «Армия-2019»
  • РИА Новости

«Во-первых, это вопрос экономики. Появляется больше заказов на нашу технику, что приводит к увеличению рабочих мест и доходов государства. Во-вторых, это пропаганда достижений в науке и технике», — заявил он.

Кроме того, считает Михайлов, такие форумы демонстрируют, насколько Россия серьёзная держава. Подобного рода мероприятия также помогают популяризировать военную службу, добавил эксперт.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что первые три дня форум открыт для специалистов и официальных делегаций. С 28 июня он станет доступен для всех желающих.

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