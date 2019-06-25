На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

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На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Минобороны России.
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
  • РИА Новости

Представлены национальные экспозиции от Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции. Впервые участвуют Таиланд и ЮАР.

Форум продлится до 30 июня. Он проходит на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Первые три дня мероприятие открыто для специалистов и официальных делегаций. С 28 июня оно станет доступно для всех желающих, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что общая площадь экспозиции составляет около 165 тыс. кв. м. Впервые на форуме можно увидеть самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», разработанное для ВДВ и морской пехоты. Также на выставке покажут перспективную боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал», робототехнический комплекс «Уран-9», зенитные ракетные системы «Тор-М2ДТ» и С-350 «Витязь».

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