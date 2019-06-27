Путин: «Кинжал», «Пересвет» и «Сармат» поступят в войска в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений рассказал об оружии, которое в ближайшие годы поступит на вооружение российской армии.

«Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы», — сказал Путин.

Он отметил, что в этом оружии воплотились «талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов».

RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.

Ранее Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.