Путин: «Кинжал», «Пересвет» и «Сармат» поступят в войска в ближайшие годы
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«Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы», — сказал Путин.
Он отметил, что в этом оружии воплотились «талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов».
RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.
Ранее Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.