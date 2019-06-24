Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.
Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта
  • РИА Новости

По его словам, валютная выручка от данных продаж выросла на 45%, в результате чего совокупный портфель заказов достиг показателя в $54 млрд.

Об этом говорится в стенограмме открытой части заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

«Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений», — сообщил Путин.

В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания за прошедшие месяцы 2019 года продала оружия на сумму $4,6 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить