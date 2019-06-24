Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта

Президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.

По его словам, валютная выручка от данных продаж выросла на 45%, в результате чего совокупный портфель заказов достиг показателя в $54 млрд.

Об этом говорится в стенограмме открытой части заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

«Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений», — сообщил Путин.

В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания за прошедшие месяцы 2019 года продала оружия на сумму $4,6 млрд.