«Кинжал», «Пересвет», «Посейдон» поступят в войска в ближайшие годы»: Путин о переоснащении армии России

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном приёме, организованном в Кремле в честь выпускников российских высших военно-учебных заведений. На мероприятие приглашены лучшие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН. Глава государства рассказал о масштабной программе переоснащения Вооружённых сил РФ. RT вёл прямую трансляцию.