Новосибирский институт прикладной физики представил свои разработки на форуме «Армия-2019»

Новосибирский институт прикладной физики представил свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает «Российская газета».

В частности, это кумулятивная граната для малых калибров ВКО-25. Более мощные — ГК-94. На расстоянии в 400 м они способны пробить гомогенную броню толщиной почти 200 мм.

Отмечается, что гранатами можно стрелять не только по броне и укреплённым объектам, но и по открытой живой силе противника.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».