«Если продолжим так же, где-то обязательно рванёт»: почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга». К Скапаротти присоединился и действующий председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд, а также его предшественник адмирал Джеймс Ставридис. С точки зрения экспертов, такая риторика американских военачальников объясняется увеличением мощи российской армии, которое Вашингтон не может игнорировать. Сложившуюся ситуацию в российско-американских отношениях аналитики называют тупиковой и очень опасной для всего мира, а потому надеются, что активизация общения между военными перерастёт в полноценный политический диалог двух держав.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за интенсификацию контактов с Россией. Об этом американский военный заявил в интервью Associated Press (AP).

«Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их так же хорошо», — цитирует Скапаротти агентство.

Потребность в общении

В ходе разговора с журналистами командующий европейскими силами Североатлантического альянса отметил, что расценивает коммуникацию как эффективный элемент «сдерживания». С его точки зрения, это позволяет сторонам адекватно оценивать намерения и возможности друг друга, сокращая вероятность конфликта.

«Нам нужно больше общаться с Россией. Так мы сможем понимать и друг друга, и причины наших действий», — подчеркнул Скапаротти.

В то же время американский военный считает, что такие контакты не должны быть слишком частыми и чрезмерно интенсивными.

Генерал Кёртис Скапаротти

Reuters

© Lehtikuva / Mikko Stig

Ещё один высокопоставленный представитель Вооружённых сил США, Джозеф Данфорд, в беседе с Associated Press отметил, что в целом удовлетворён уровнем общения с российской стороной.

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«На данный момент я доволен тем, как наши вооружённые силы поддерживают связь, чтобы обеспечить определённую степень прозрачности и снизить риск просчёта, — подчеркнул Данфорд. — Я считаю, что у нас в сфере военного взаимодействия на высоком уровне уже выстроены рамки регулирования кризиса на случай возникновения такового».

Как отмечают журналисты AP, с мнением о необходимости диалога с Москвой согласился и такой жёсткий критик действий российской власти, как командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе во времена президентства Барака Обамы адмирал Джеймс Ставридис.

«Мы рискуем вернуться в холодную войну, и лучше от этого не будет никому, — подчеркнул он. — Без устойчивого политического диалога между военными структурами неуклонно нарастает опасность получить настоящую новую холодную войну».

Как подчеркнул в опубликованном 15 апреля интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко, ранее «НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией». Из-за такой позиции альянса сотрудничество с Москвой и в гражданской, и в военной сфере было «прекращено полностью».

Снижение рисков

Прежде Кёртис Скапаротти отмечал, что Россия якобы угрожает интересам США в Европе. В частности, в марте на слушаниях в сенате он приводил именно этот аргумент, чтобы обосновать необходимость увеличения американского военного контингента в Европе.

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Схожих взглядов придерживается и генерал Тод Уолтерс, который готовится сменить Скапаротти на посту командующего европейскими силами НАТО. Как сообщало 2 апреля официальное издание американских вооружённых сил Stars and Stripes, генерал на слушаниях в сенате отметил, что озабочен действиями России и Китая в регионе и настаивает на усилении американской военной мощи.

В свою очередь, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли в начале апреля заявлял, что Россия, располагающая внушительным ядерным арсеналом, «остаётся единственной текущей экзистенциальной угрозой Соединённым Штатам». Милли, которого президент Дональд Трамп в декабре выдвинул на пост главы Объединённого комитета начальников штабов, должен сменить Джозефа Данфорда на этом посту в сентябре-октябре.

Как отмечает Stars and Stripes, заместителем Милли и «человеком номер два» в американских военных кругах (министр обороны рассматривается как гражданская должность. — RT) станет глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, отвечающий за стратегические ядерные силы государства. Он ранее также отмечал, что Соединённым Штатам необходимо усилить свою военную мощь для противодействия России.

В то же время в ноябре прошлого года Хайтен советовал чиновникам из Госдепартамента и Белого дома решать проблемы контроля над ядерными вооружениями за столом переговоров, отметив, что он выступает за продление договора СНВ-III.

В 2016-м конгресс США ограничил сотрудничество военных России и США из-за ситуации на Украине. В то же время в законе об оборонном бюджете Соединённых Штатов на 2019 год отмечается, что эти ограничения не распространяется на диалог военных двух стран с целью «снижения риска конфликта».

«Диалог с серьёзным соперником»

Встречи нынешнего американского военного номер один Джозефа Данфорда с его российским коллегой, начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым, проводятся на регулярной основе.

Генерал Джозеф Данфорд и генерал Валерий Герасимов в Хельсинки в июне 2018 года

Reuters

© Lehtikuva

В последний раз военачальники встречались 4 марта 2019 года в Вене. Обсуждались вопросы, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вопросы стратегической стабильности, ситуация в Сирии и противоракетная оборона.

В августе прошлого года, говоря о своих контактах с Герасимовым, Данфорд, которого цитировало агентство ТАСС, отмечал, что их цель — «сократить риск просчётов, чтобы не давать кризисам выходить из-под контроля, а также чтобы не допускать конфликтов в ходе операций в Сирии». При этом, как подчеркнул американский военный, он и его российский коллега отказались раскрывать содержание переговоров, «чтобы избежать политизации отношений».

С точки зрения экспертов, считаться с нашей страной американцев заставляют прежде всего последние успехи России в модернизации вооружений, и в частности стратегических ядерных сил.

«В течение длительного времени США отказывались от диалога, считая, что Россия слаба, и поэтому любые переговоры лишь будут связывать руки Вашингтону. Сейчас Соединённые Штаты осознают, что в военной области Россия для США — весьма серьёзный соперник, с которым лучше вести диалог, чем обострять конфронтацию», — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что за заявлениями американских бывших и действующих военных в пользу диалога с Москвой стоит осознание того, что какие-либо другие попытки повлиять на позицию российской стороны в области оборонной политики бесперспективны.

«Сейчас НАТО и США не имеют возможности контролировать усиление российских войск и в целом развитие российской военной машины. Для альянса это большой просчёт», — говорит Михайлов.

«Опасный политический паралич»

В то же время эксперт отмечает, что, несмотря на консультации с Россией, само Минобороны США не заинтересовано в том, чтобы радикально снижать градус напряжённости в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Политические элиты США завязаны на Пентагон, и для расширения бюджета на закупки вооружений американцам нужно постоянно нагнетать антироссийскую военную истерию», — считает политолог.

Тем не менее на прошлой неделе о необходимости диалога между Россией и США по стратегическим вопросам заявили несколько бывших высокопоставленных чиновников и политиков.

Так, на страницах The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали Белый дом пересмотреть политику в отношении России.

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести —скорее всего, по ошибке или просчёту — к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые почти за 74 года», — предупредили политики.

По их словам, «необходим смелый политический сдвиг», чтобы предотвратить такое развитие событий.

Однако, по мнению Юрия Рогулёва, реализовать эту идею будет очень сложно, так как политический диалог между Москвой и Вашингтоном в течение последних пяти лет был практически заморожен. Сейчас же серьёзное влияние на американскую внешнюю политику, по словам эксперта, оказывают «ястребы»-неоконсерваторы, которые не собираются учитывать интересы Москвы.

«Такая ситуация для современного мира представляет большую опасность, потому что Россия и США — это две ведущие ядерные державы. Они обязаны иметь контакты на всех уровнях — как между военными, так и между политиками, — считает Рогулёв. — Остаётся надеяться, что диалог возобновится с некоторым опозданием, что именно такая позиция вернёт нас к политике контактов, переговоров и регулярных встреч».

В том, что первый шаг должна сделать именно американская сторона, не сомневается и Александр Михайлов.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования

Reuters

© USAF / Airman John Parie

«Это не Россия выходила из международных договоров и провоцировала гонку вооружений, но наша страна готова к переговорам по всем направлениям, — подчёркивает эксперт. — Хотелось бы, чтобы все доводы в пользу диалога были услышаны в Белом доме. То, что происходит сейчас, это путь в никуда».