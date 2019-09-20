Ижевский завод и Минобороны подписали два долгосрочных контракта

После заседания военно-промышленной комиссии России в Удмуртии ижевский завод «Купол» и Минобороны заключили два долгосрочных контракта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Общая сумма соглашений составляет почти 100 млрд рублей.

«В 2019—2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов «Тор»: «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», — заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения.

Ранее Путин призвал все предприятия оборонно-промышленного комплекса увереннее выходить на внутренние и внешние рынки. Об этом он заявил в ходе II Всероссийского форума оружейников в Ижевске.