Путин призвал все организации ОПК смелее выходить на внешние рынки

Президент России Владимир Путин призвал все предприятия оборонно-промышленного комплекса увереннее выходить на внутренние и внешние рынки. Об этом он заявил в ходе II Всероссийского форума оружейников в Ижевске.

По его словам, на сегодняшний день в ОПК входят более 1,3 тыс. предприятий, на которых трудятся более 2 млн высококвалифицированных специалистов.

Он отметил, что в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2%.

«Предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке. Так, объём размещённых средств на сегодняшний день уже составил 94%. Это выше даже, чем в прошлом году», — заявил он.

На середину сентября в войска поставлено более 2,3 тыс. единиц новых модернизированных образцов вооружения и техники, что является почти 50% от плановых показателей.

«Необходимо и дальше в полном объёме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружения. Доводить и запускать в серию перспективные образцы вооружения и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул глава государства.

По его словам, задача наращивания экспортного потенциала в полной мере касается и гражданской продукции.

«Так же, как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК», — заявил президент.

В мае Путин сообщил, что в течение последних пяти лет более тысячи модернизированных самолётов и вертолётов было направлено в российские войска.