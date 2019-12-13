«Интенсивно повышают ставки»: к каким последствиям может привести испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты

Испытание США ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД, подтверждает, что соглашение было «фактически сломано» по инициативе Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, манёвры американской стороны свидетельствуют о том, что разработка такого типа вооружений велась задолго до прекращения действия договора о РСМД. Ранее Пентагон сообщил об испытаниях баллистической ракеты, проведённых 12 декабря в Калифорнии. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что ракета якобы прошла путь от концепта до испытаний всего за девять месяцев. Однако аналитики полагают, что за указанный срок создать такое оружие невозможно. Эксперты не исключают, что Белый дом готовился разорвать соглашение с Москвой ещё до прихода к власти Трампа.

Испытание баллистической ракеты наземного базирования, проведённое США 12 декабря, подтверждает тот факт, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошло по инициативе Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это (испытание ракеты. — RT) — лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в российском МИД подчеркнули, что Москва «встревожена» испытанием американской ракеты, прежде запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — приводит РИА Новости слова директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимира Ермакова.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел КНР также сочли, что США заранее готовились к выходу из ДРСМД.

«Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из Договора о РСМД, Пентагон уже провёл два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это ещё раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

На манёвры Соединённых Штатов отреагировал и генсек ООН Антониу Гутерриш, заявив о необходимости «избегать дестабилизации» и как можно скорее заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.

«В связи с окончанием Договора о РСМД генеральный секретарь подчёркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями», — заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Минобороны США

Reuters

© Jason Reed JIR/CN

Напомним, 2 августа США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в нарушении соглашения из-за ракет 9М729. Однако в российском Министерстве обороны ещё в начале текущего года раскрыли технические характеристики этого типа вооружения, подтверждающие их полное соответствие соглашению. Тем не менее страны НАТО эту информацию проигнорировали.

Давно принятое решение

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что 12 декабря в Соединённых Штатах прошло испытание ракеты, ранее запрещённой ДРСМД.

«Сегодня ВВС США успешно испытали баллистическую неядерную ракету», — написал он на своей странице в Twitter.

Today, @usairforce@30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

По словам министра, ракета прошла путь от концепта до испытаний всего за девять месяцев. Кроме того, в Пентагоне раскрыли подробности лётных испытаний.

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«В четверг, 12 декабря 2019 года, в 08:30 по тихоокеанскому времени (19:30 мск. — RT) ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей провели испытательный запуск прототипа баллистической ракеты наземного базирования в обычном оснащении с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Пентагоне также сообщили, что ракета отделилась от пусковой установки, пролетела более 500 км и упала в океан.

«Данные и выводы, полученные по итогам этого испытания, лягут в основу решений Министерства обороны относительно дальнейших действий по развитию потенциала в области боевых средств средней дальности», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, аналогичные манёвры Вашингтон проводил и в августе. Тогда прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении на острове Сан-Николас (штат Калифорния). По данным американских военных, боеприпасу удалось поразить цель.

Отметим, что эти манёвры прошли буквально через пару недель после того, как действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе американской стороны.

В Кремле тогда подчеркнули, что подготовительные работы для проведения такого рода испытаний требуют значительного времени и организовать их за такой короткий срок было невозможно.

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Mary F. Calvert

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, ещё в октябре прошлого года помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего визита в Россию отметил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД уже принято.

«Он нам сказал... что заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может ещё и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что Вашингтон заложил в бюджет средства на разработку ракет, которые нарушают ДРСМД, почти за год до того, как США вышли из договора.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете (США. — RT) появились средства на разработку таких ракет, утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Разрабатывать ракету начали ещё до Трампа»

Как подчеркнул в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, испытания американской баллистической ракеты, запрещённой ранее ДРСМД, «катастрофически подрывают доверие к США как к партнёру».

«За девять месяцев можно изготовить только мультфильм о таком типе вооружений. Очевидно, что эта ракета строилась ещё задолго до выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — заказ на неё был выдан порядка 2,5—3 лет назад. Это означает, что разрабатывать её начали до Трампа, соответственно, выход из ДРСМД американская сторона готовила достаточно длительное время», — считает Евстафьев.

При этом он отметил, что в обозримой перспективе не видит оснований для заключения нового соглашения о контроле над вооружениями, в особенности по ракетам средней и меньшей дальности.

«США свой выбор сделали — начали восстановление абсолютного доминирования в оружии «первого удара», которым как раз и являются ракеты средней и меньшей дальности», — пояснил аналитик.

По мнению политолога Александра Асафова, испытание баллистической ракеты Вашингтоном также говорит о готовности американцев «идти до конца», чтобы сохранить первенство в мировой торговле оружием.

«Проект этой ракеты разрабатывался давно. При этом Вашингтон стремится выдать её за научно-технический прорыв. Однако это не так — о прототипах похожих ракет уже известно. США хотят продавать эти вооружения своим союзникам по НАТО. Скорее всего, скоро появятся навязанные американцами контракты с теми же странами Прибалтики. Безусловно, ДРСМД мешал легализовать и вывести на рынок новый товар», — считает эксперт.

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» с американского военного корабля USS Cape St. George

© U.S. Navy

По словам Дмитрия Евстафьева, США последние годы «интенсивно повышают ставки» в военно-силовом противостоянии.

«Вашингтон опускает порог применения вооружённой силы, что подрывает глобальную стабильность. Это стимулирует новые центры сил к разработке оружия массового уничтожения, в частности ядерных вооружений, но также это повышает привлекательность оружия «первого удара» не только для США, но и для других стран. Очевидно, Вашингтон пошёл по пути дальнейшей дестабилизации геополитической обстановки», — констатировал Евстафьев.

При этом Александр Асафов прогнозирует, что Соединённые Штаты будут заниматься разработкой вооружений, которые нарушают и другие договоры.

«Трамп с лёгкостью разрывает соглашения такого типа, поскольку считает, что нужно заключать новые, которые должны приносить пользу только Вашингтону. Белый дом полагает, что по праву первого на него не действует необходимость соблюдать международные правовые нормы и ранее достигнутые договорённости», — заключил аналитик.