«Обвинения были только предлогом»: как Пентагон разрабатывает ракеты средней дальности наземного базирования

Пентагон активизирует разработку неядерных ракет наземного базирования после распада ДРСМД. Об этом говорится в заявлении главы американского оборонного ведомства. На такие меры США пошли исключительно «в свете несоблюдения» Россией договора, утверждают в Вашингтоне. При этом конструкторские работы в этой сфере стартовали ещё несколько лет назад, подчёркивают эксперты. Аналитики отмечают, что действия США, учитывая текущую геополитическую обстановку, могут повысить угрозу военного конфликта.

Выйдя из двустороннего Договора о ракетах средней и меньшей дальности, США активизируют работы по созданию неядерных ракет наземного базирования. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера. Свой шаг американская сторона оправдывает тем, что Россия якобы ранее «неоднократно» нарушала условия договора, ограничивавшего создание и развёртывание ракет дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Это утверждение несколько раз повторяется в тексте, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

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В заявлении также отмечается, что «в свете несоблюдения Россией условий» ДРСМД Пентагон начал научные и конструкторские исследования, направленные на создание «мобильных неядерных систем пуска крылатых и баллистических ракет наземного базирования».

Сейчас эти разработки находятся на ранней стадии, но после выхода из ДРСМД оборонное ведомство «приступит к полноценной разработке неядерных ракет наземного базирования, что станет рациональным ответом на действия России и частью мер по расширению неядерного арсенала Объединённых сил (НАТО. — RT)».

Действительно, ещё в августе 2017 года заместитель госсекретаря США Томас Шеннон в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» рассказал, что американские специалисты «начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования», которые могли бы уравновесить то преимущество, которое якобы получит Россия за счёт развертывания запрещённых ДРСМД вооружений.

Как пояснил тогда американский дипломат, такие приготовления не нарушали условия действовавшего на тот момент договора: ДРСМД ограничивал только создание и развёртывание ракет средней и меньшей дальности, научно-конструкторские работы под его действие не подпадали.

Ракетная рокировка

Напомним, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было официально прекращено 2 августа по инициативе Вашингтона.

Американская администрация утверждает, что именно Москва первой нарушила договор, подписанный странами в 1987 году, создав ракету для ОТРК «Искандер» 9M729 — модернизированную версию своей предшественницы, 9M728. Дальность полёта «Искандера» составляет 480 км. Однако в Вашингтоне считают, что российская сторона занижает этот показатель и в действительности дальность ракеты якобы превышает 500 км.

Ракета для ОТРК «Искандер» 9M729

Reuters

© Maxim Shemetov/File

Чтобы доказать беспочвенность таких обвинений, Минобороны России даже продемонстрировало публике транспортно-пусковые контейнеры ракеты. Из представленных схем следовало, что длина всей конструкции была увеличена лишь за счёт боевой части, а вовсе не двигателей и топливных баков.

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Однако это не убедило Белый дом, и Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить все ракеты 9M729.

Со своей стороны, Россия давно обвиняет США в том, что пусковые установки систем ПРО Mk 41, развёрнутые на территории Восточной Европы, могут использоваться для пусков крылатых ракет «Томагавк», дальность которых подпадает под действие ДРСМД. Однако американская сторона опровергает эти обвинения, заявляя, что сухопутные пусковые установки ПРО Aegis Ashore могут применяться только для запуска ракет-перехватчиков SM-3.

В начале этого года Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД. Россия, в свою очередь, также сообщила о готовности покинуть договор — законопроект о приостановке действия ДРСМД был внесён в Госдуму в конце мая, а в начале июля его подписал президент.

Как ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия намерена ответить на действия Соединённых Штатов, которые уже начали создавать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Во-первых, речь идёт о наземной версии пусковых установок для крылатых ракет «Калибр», которые до недавних пор выпускались только в «морской» модификации.

«Второе — это также открытие НИРа, переходящего в опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности», — заявил Шойгу, выступая в феврале на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

По мнению экспертов, тот факт, что Минобороны намерено создавать с нуля установки для наземных пусков ракет средней и меньшей дальности, является дополнительным доказательством надуманности обвинений, звучавших со стороны США.

«Россия в последние годы массово строила малые ракетные корабли, вооружённые «Калибрами». Если бы Москва действительно хотела разрушить ДРСМД, то она не стала бы вкладывать большие деньги в строительство таких кораблей», — отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Аналитики также предполагают, что Пентагон движется сейчас примерно в том же направлении: с большой долей вероятности, говоря о создании неядерных ракет наземного базирования, американские чиновники подразумевают наземные версии существующих крылатых ракет «Томагавк». Разница заключается в том, что у Соединённых Штатов уже есть наземная пусковая установка для этих ракет — речь может идти о Mk 41.

«Создать крылатую ракету наземного базирования США могут быстро, а на разработку баллистических ракет такой дальности потребуется два-три года. Важно отметить, что эскизная проработка таких ракет началась в США ещё до 2017 года», — пояснил Виктор Мураховский.

Угроза военного конфликта

Следует отметить, что планы Белого дома по созданию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования наталкиваются на серьёзное сопротивление внутри страны. В Демократической партии с самого начала называли решение Трампа вывести Соединённые Штаты из ДРСМД ошибочным. В марте текущего года группа конгрессменов-демократов даже внесла законопроект, предлагающий запретить финансирование работ по созданию запрещённых договором вооружений.

Как сообщило 2 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в американских официальных кругах, противоречия по этому вопросу до сих пор не разрешены между демократами, обладающими большинством в Палате представителей, и республиканцами.

Пуск ракеты «Томагавк»

globallookpress.com

© U.S. Navy/ZUMAPRESS.com

Впрочем, как отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, и республиканцы, и демократы выступают за то, чтобы вернуть США роль мирового гегемона.

«Представители Демократической партии больше склонны придавать большее значение международным договорам и оппонируют Трампу. Но, хотя пути у демократов и республиканцев разные, они ведут к одной цели», — пояснил Ермаков в беседе с RT.

В 1980-е годы развёртывание американских ракет средней дальности на европейской территории стало пиком холодной войны. НАТО планировало разместить в Западной Европе к 1983 году 108 ракет Pershing и 464 «Томагавк». Соответствующий указ подписал Рональд Рейган, его администрация объясняла свои действия необходимостью принудить Москву к тому, чтобы та убрала с западных рубежей СССР комплексы РСД-10 «Пионер». Переговоры зашли в тупик, и, как писала в те годы западная пресса, мир «завис на грани ядерного апокалипсиса».

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Кризис завершился подписанием ДРСМД. В наши дни ситуация усугубляется тем, что за последние десятилетия НАТО вплотную приблизился к границам России, отмечают эксперты.

Как заявил 2 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками после распада ДРСМД.

«Мы не хотим новой гонки вооружений. У нас нет намерений размещать новые наземные ядерные ракетные вооружения в Европе», — заявил Столтенберг во время брифинга.

Но, как считают политологи, руководство НАТО лукавит, делая такие заявления. Как отметил Сергей Ермаков, к таким декларациям генсека альянса подталкивает понимание того, что большинство стран-участниц будут против развёртывания ракет на их территории. Однако на практике Вашингтон обладает решающим голосом в НАТО и может лоббировать нужные ему решения.

По мнению Виктора Мураховского, сегодня возможное развёртывание американских неядерных ракет крылатых ракет наземного базирования в Европе — это меньшее из зол.

«США обладают самым большим арсеналом крылатых ракет морского и воздушного базирования, развёртывание сухопутных установок не повлияет на ситуацию радикально. А вот появление в Европе баллистических ракет повлияет, потому что у таких ракет подлётное время на порядок ниже, чем у крылатых ракет. И, учитывая сворачивание контактов между НАТО и Россией для предотвращения военных инцидентов, подобный шаг может повысить угрозу военного конфликта», — считает Виктор Мураховский.

Однако эти риски мало волнуют действующую американскую администрацию, считают эксперты.

«Военные стратеги США сейчас думают о том, как одержать победу в крупных региональных конфликтах, составляя сценарии применения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. После распада ДРСМД у Вашингтона оказались развязаны руки, а обвинения, звучавшие в адрес Москвы, были только предлогом», — подытожил Сергей Ермаков.