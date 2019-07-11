«Борьба между Белым домом и демократами»: почему администрация Трампа пригрозила заблокировать проект оборонного бюджета

Белый дом распространил заявление, в котором предупредил о возможном блокировании проекта оборонного бюджета США. В администрации Трампа не исключают, что глава государства наложит вето на законопроект о национальной обороне, если конгресс не откажется от поправок, ограничивающих выход Вашингтона из ДРСМД и полномочия властей по милитаризации мексиканской границы. По мнению экспертов, такое решение создаст предпосылки для внутриполитического кризиса.

Белый дом может наложить вето на проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, если конгресс одобрит документ в его текущей редакции. Об этом говорится в заявлении, распространённом администрацией Трампа.

Изначально администрация президента запрашивала $750 млрд в качестве расходов на оборону и национальную безопасность на следующий финансовый год. В эту сумму включены не только траты непосредственно военного министерства, но также ряда других ведомств, включая Министерство энергетики. Оборонные расходы американского бюджета растут год от года после того, как Дональд Трамп стал президентом США: в 2018 финансовом году суммарно на эти нужды было направлено $692 млрд, в 2019-м — уже $716 млрд.

Стремление Трампа расширить военные расходы встречает сопротивление со стороны Демократической партии, располагающей большинством в нижней палате конгресса. Демократы внесли ряд поправок в представленный президентской администрацией проект Закона о национальной обороне США на 2020 год и урезали запрашиваемую сумму до $733 млрд.

Из внесённых конгрессменами поправок наибольшее возмущение Белого дома вызвало ограничение возможности президента перенаправлять средства из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой, а также отправлять войска для патрулирования приграничных районов. При этом, по инициативе председателя палаты представителей Нэнси Пелоси, в проекте закона осталось положение о выделении из бюджета $4,6 млрд на строительство стены.

Мигранты на границе США и Мексики.

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© Kim Kyung-hoon

Кроме того, демократы заложили в проект закона о национальной обороне запрет на размещение ядерных боезарядов малой мощности на баллистических ракетах морского базирования. Это также вызвало протест со стороны администрации Трампа.

«Препятствование развёртыванию (маломощных ядерных ракет подводного пуска) может послать нашим потенциальным противникам, многие из которых финансируют модернизацию в соответствии с собственными приоритетами, опасный сигнал о том, что США не способны корректировать свою ядерную доктрину, несмотря на усугубление обстановки в ядерной сфере», — цитирует The Hill выдержку из заявления Белого дома.

Напомним, администрация Дональда Трампа давно вынашивает идею оснастить межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D-5 тактическими ядерными зарядами, предполагается, что такие ракеты будут размещены на субмаринах класса Ohio и на разрабатываемых подводных ракетоносцах класса Columbia. Оружие такого типа позволит Штатам сдерживать Россию в Восточной Европе, а также снизить вероятность крупномасштабной ядерной войны, считают в Белом доме.

Однако, эта идея с самого начала вызвала возмущение не только у Москвы, но и у американских экспертов и политиков. Оппоненты Трампа уверены в том, что появление подобных вооружений только повысит риски развязывания ядерной войны. Любой пуск МБР будет в условиях военного времени расценен противником как непосредственная угроза ядерного удара с соответствующими последствиями, отмечают эксперты.

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Еще одна поправка демократов, вызвавшая недовольство Белого дома, касается решения главы государства вывести США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В распространённом заявлении говорится, что правительство возражает против положений, отменяющих финансирование разработки ответных мер после выхода США из ДРСМД, а также положений законопроекта о национальной безопасности, которые запретят выделение ресурсов на выход США из Договора по открытому небу.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД в ответ на нарушения с российской стороны. По мнению американских чиновников, российская крылатая ракета 9М729 по своим тактико-техническим характеристикам нарушает условия договора. Москва неоднократно отрицала эти обвинения и приводила доказательства соответствия ракеты договору.

Официальная процедура выхода Штатов из договора началась в феврале текущего года. В ответ Россия также приостанавливает своё участие в ДРСМД.

Ещё в декабре группа законодателей-демократов обратились к президенту с письмом, в котором призвала национального лидера не разрушать ДРСМД. Этот призыв не был услышан в Белом доме, и в марте демократы внесли в палату представителей законопроект о запрете финансирования проектов, нарушающих условия ДРСМД. Впоследствии эти требования нашли отражение в поправках к закону о национальной обороне.

Учебный пуск МБР Trident II D5.

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© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

«Прекращение финансирования программ, связанных с выходом США из ДРСМД, — принципиальный момент. Принятие таких мер ударит по интересам оборонных компаний, рассчитывающих на контракты по созданию ракет нового класса», — отметил в беседе RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Белый дом также заявил, что возражает против положений законопроекта, которые запретят выделение ресурсов на выход США из Договора по открытому небу (ДОН).

Договор был подписан в 1992 году, его участниками являются 34 государства, включая Россию и США. Согласно документу, страны могут проводить наблюдательные полёты над территорией друг друга. Однако в последнее время Вашингтон стремится затруднить использование Россией её прав в рамках соглашения. Об этом заявил в феврале этого года российский министр обороны Сергей Шойгу.

Вашингтон обвиняет Москву в избирательном исполнении условий договора. Ранее американская сторона ввела ряд ограничений в отношении российских полётов над территорией Штатов.

«Предвыборный бюджет»

Предположительно, палата представителей проведёт голосование по закону о национальной обороне уже на этой неделе, отмечают американские СМИ. Однако эксперты пока не берутся давать прогнозы по итогам голосования.

«Сейчас сложно сказать, каким будет итоговый вариант документа, — отметил Владимир Васильев. — С оборонным бюджетом сложилась очень сложная ситуация, эта сфера стала полем ожесточённой борьбы между Белым домом и демократами. Но и в рядах демократов тоже нет единства, наблюдается серьёзный раскол из-за инициативы Нэнси Пелоси выделить всё-таки средства на строительство стены».

В том случае, если текущая версия законопроекта не претерпит изменений, Белый дом вполне может выполнить свою угрозу и ветировать документ, считают эксперты.

Дональд Трамп во время шатдауна был вынужден заказать фастфуд для приглашённых в Белый дом спортсменов, так как во время шатдауна кухня президентской администрации не работала.

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«Трамп может наложить вето на законопроект, если он не будет скорректирован, это спровоцирует определённого рода бюджетный кризис. Не исключено, кстати, что этот кризис Трампу даже выгоден, ведь в этом случае федеральное правительство сможет какое-то время финансироваться по схеме 2019 года, во многом отвечающей интересам республиканцев», — считает Васильев.

Напомним, в 2015 году вето на оборонный бюджет наложил Барак Обама, возглавлявший в то время Белый дом — по мнению политика, документ предусматривал непомерные траты на военные нужды. Кроме того, законопроект не позволял Обаме выполнить его предвыборное обещание и закрыть специальную военную тюрьму Гуантанамо на Кубе. Однако после повторного голосования в конгрессе президенту пришлось подписать компромиссный вариант документа.

Дональд Трамп тоже сталкивается с трудностями, пытаясь выполнить данные избирателям обещания. Принципиально важным вопросом для президента является борьба с нелегальной миграцией и строительство стены на границе с Мексикой. Ранее разногласия по этому вопросу уже привели к самому продолжительному в истории США шатдауну — приостановке финансирования федеральных ведомств. Спустя 35 дней сторонам удалось подписать компромиссный вариант бюджета, но для того, чтобы изыскать средства на строительство, Трамп ввёл режим ЧП на приграничных с Мексикой территориях.

Как отмечают эксперты, реальная значимость строительства стены на границе с Мексикой намеренно преувеличивается как Трампом, так и его противниками. Трамп эксплуатирует антимигрантские настроения, зарабатывая себе политические очки, а его оппоненты из Демпартии используют это для того, чтобы обвинять республиканцев в жестокости и ксенофобии.

«Нужно помнить о том, что бюджет 2020 года — это предвыборный бюджет, и каждая из сторон пытается использовать его, по сути, как легальный способ купить голоса избирателей», — считает Васильев.

Reuters

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Однако бюджетные кризисы, вызванные столкновением позиций демократов и республиканцев, подрывают доверие общества к двухпартийной политической системе, а также приводят к радикализации политического поля, считает эксперт.

Как пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, ситуация, при которой исполнительная власть формируется одной партией, а законодательная — другой, стала типичной для Штатов за последние десятилетия.

«Барак Обама тоже долго не мог провести нужные законопроекты из-за протеста республиканцев в конгрессе. Из-за этого же многие принятые законы не могут начать действовать в полную силу.Это негативная и опасная тенденция», — подытожил эксперт.