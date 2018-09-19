По кривой траектории: почему Демпартия США требует остановить работу над «антироссийским» ядерным оружием

В конгрессе США требуют свернуть программу Пентагона по созданию ядерных зарядов для баллистических ракет Trident D5, которые администрация Дональда Трампа планирует использовать как средство сдерживания России в Восточной Европе. Соответствующий законопроект подготовили представители Демократической партии. Они считают, что если США развернут такое оружие, то это может приблизить ядерную войну. Ещё один аргумент демократов — дороговизна программы. Какие перспективы у инициативы — в материале RT.

Планы администрации Дональда Трампа по оснащению баллистических ракет морского базирования Trident D5 ядерными зарядами малой мощности могут сорваться: конгрессмены от Демократической партии подготовили законопроект, направленный против этой инициативы.

Документ, опубликованный на сайте конгрессмена Адама Смита, предполагает запрет на исследование, разработку, производство и развёртывание ядерных боеголовок малой мощности для подводных лодок.

Авторы законопроекта предупреждают, что развитие ядерных сил малой мощности способно снизить порог применения ядерного оружия и увеличить риск втягивания США в ядерную войну. Конгрессмены указывают, что размещение на субмаринах ядерных зарядов малой мощности не имеет прецедентов, поэтому такой шаг только ослабит национальную безопасность.

В числе прочих аргументов демократы приводят также соображения финансового характера. Как заявил конгрессмен Джон Гараменди, только на поддержание и модернизацию нынешнего ядерного потенциала США планируется потратить $1,2 трлн в течение следующих 30 лет, причём в эту сумму даже не включены расходы на новое ядерное оружие.

«Так называемое маломощное ядерное оружие, несмотря на своё обманчивое наименование, является сильным дестабилизирующим фактором и увеличивает вероятность ядерной войны. Мы должны перестать следовать устаревшей тактике времён холодной войны и сосредоточиться на стратегических вызовах, стоящих перед нами сегодня. Среди них — проблема безответственного расходования средств на разработку вооружений, которые мы не можем себе позволить производить, а мир не может позволить нам применить», — заявил, в частности, конгрессмен Эрл Блуменауэр.

Законопроект получил поддержку не только в нижней палате конгресса, но и в сенате. Сенатор-демократ Эд Марки, комментируя документ, отметил, что создание маломощных боеголовок для субмарин США является «верхом финансового и политического безрассудства».

Конгрессмен Адам Смит

Gettyimages.ru

© Chip Somodevilla

«Разработка этого оружия — очередной пример того, как администрация Трампа лишает США лидирующей роли, принадлежавшей им на протяжении десятилетий и помогавшей им отводить мир от угроз, связанных с ядерным оружием», — заявил Марки.

Политик добавил, что невозможность отличить его от любого другого ядерного оружия, запускаемого с подводных лодок, создаёт риск того, что оно будет неверно распознано.

«Гуманное оружие»

О планах администрации Дональда Трампа поставить на вооружение новую ядерную боеголовку с зарядом меньшей мощности стало известно в минувшем январе. Об этом сообщалось в материале газеты The Guardian. Бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал рассказал изданию, что американское руководство рассматривает это оружие как средство сдерживания России в Восточной Европе.

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Американские стратеги уверены, что Москва без промедления применит тактические ядерное оружие в случае возникновения военного конфликта на западном направлении. Якобы Россия решится на этот шаг, чтобы компенсировать своё отставание в обычных вооружениях от НАТО, будучи убеждённой в том, что Вашингтон не решится задействовать в такой ситуации стратегическое ядерное оружие. Как пояснил тогда Вулфстал, Белый дом намерен ослабить ограничения, существующие в отношении ядерного оружия.

Пентагон планирует модифицировать боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D-5, снизив их мощность. Сегодня каждая ракета Trident II D-5 несёт до восьми термоядерных боеголовок марки W-88 мощностью по 475 килотонн в тротиловом эквиваленте или до 14 боеголовок марки W-76 мощностью 100 килотонн каждая.

Новые боеголовки планируется создать на основе зарядов, в которых цепная реакция будет осуществляться за счёт деления ядер плутония — такие бомбы сегодня являются составной частью термоядерных зарядов и выполняют функцию детонаторов. Размещать ракеты с боезарядами нового типа планируется на субмаринах класса Ohio и на разрабатываемых подводных ракетоносцах класса Columbia. При этом экспертное сообщество пока не смогло прийти к окончательным выводам о том, какими именно характеристиками должно обладать нестратегическое ЯО, споры продолжаются до сих пор.

Говорить о маломощности ядерных зарядов можно лишь условно: к примеру, мощность сброшенной на Хиросиму бомбы не превышала 13—18 килотонн. Однако по сравнению с современными ядерными бомбами это весьма скромные показатели, отмечают эксперты.

«Тактическое ядерное оружие — это, к примеру, крылатые ракеты, потому что они будут нести заряд мощностью не более 10 килотонн, — пояснил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Это оружие, решающее ограниченный спектр задач, — к примеру, уничтожение центра управления противника. Американские эксперты чуть не договорились до того, чтобы назвать такое ЯО «гуманным оружием».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис и вовсе предлагал отказаться от термина «нестратегическое ядерное оружие». По мнению министра, любое ЯО является стратегическим, так как его применение будет иметь стратегический эффект.

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Впрочем, это не мешает Вашингтону готовиться к возможному применению тактических ядерных вооружений, разрабатывая новые виды. Американская сторона аргументирует эту тактику тем, что на сегодняшний день Россия располагает большим количеством подобных вооружений, чем США. Выступая в марте на слушаниях в конгрессе, глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен заявил, что арсенал российского тактического ЯО значительно превосходит аналогичные возможности американских военных. По подсчётам американской стороны, Россия сегодня обладает примерно 2 тыс. боеприпасов нестратегического назначения, в то время как у США есть лишь несколько сотен таких бомб.

Однако у Москвы нет развёрнутого тактического ядерного оружия, Россия также не проводит отработку его использования, о чём ранее рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция», — заявил Лавров, выступая в начале текущего года на Конференции по разоружению.

Бомба B61

© Wikipedia

Работы по созданию ядерной авиабомбы B61-12 были начаты ещё при Бараке Обаме. Бомба прошла ряд испытаний, последнее состоялось в августе этого года. Важной особенностью B61-12 является то, что нести её смогут не только стратегические бомбардировщики, но также истребители F-15, F-16, F/A-18 и так далее.

Ещё одно отличие B61-12 от предшествующих модификаций — повышенная точность. Для её наведения будет использоваться GPS и система внутреннего управления (INS). По предварительным оценкам, точность попадания снаряда составит около 30 м. Мощность термоядерных боеголовок, которыми оснащается бомба B61-12, варьируется от 0,3 до 50 килотонн.

В Вашингтоне не скрывают, что новое ядерное оружие предназначено преимущественно для европейского театра боевых действий. Разумеется, размещение американской стороной ядерного оружия в непосредственной близости от российских границ вызывает возмущение Москвы.

Кроме того, Пентагон рассчитывает в будущем получить крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. В августе прошлого года контракт на разработку такой ракеты подписали ВВС США и корпорации Lockheed Martin и Raytheon, сумма сделки составила $1,8 млрд.

Джордж Буш — старший и Михаил Горбачёв

Reuters

© Rick Wilking

Как отмечают эксперты, в прошлом веке Вашингтон избегал каких-либо договорённостей с Москвой по тактическому ЯО. Американское руководство рассматривало оружие такого типа в качестве ответа на превосходство Варшавского блока в обычных вооружениях в Европе. Американским и советским командованием были развёрнуты тысячи нестратегических ядерных боеголовок. Только в 1991 году Джордж Буш — старший и Михаил Горбачёв договорились отказаться от развёртывания большей части тактических ядерных арсеналов США и СССР. В частности, американская сторона взяла на себя обязательство вывести ТЯО с морских баз, снять с надводных кораблей, субмарин и самолётов морской авиации.

«Принципиальная тема»

Говоря о причинах демарша демократов, политолог-американист Арег Галстян отметил, что в данном случае внешнеполитическая составляющая, как и российский фактор, не играют большой роли. По мнению эксперта, эта инициатива является частью внутриамериканской дискуссии о целесообразности увеличения затрат на оборону.

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«Демократы традиционно выступают за снижение оборонных расходов, а республиканцы, напротив, требуют наращивать эти траты, — пояснил эксперт в интервью RT. — В преддверии промежуточных выборов в конгресс они демонстрируют избирателям свою готовность отстаивать траты на социальную сферу вместо оборонной. Впрочем, эти усилия обречены на провал, так как демократы не обладают большинством ни в нижней, ни в верхней палатах парламента. А расколоть республиканцев по данном вопросу не получится, это принципиальная тема».

Политолог отмечает, что говорить о каком-то особом «миролюбии» Демпартии, конечно, не приходится: и демократы, и республиканцы отстаивают идею превосходства Соединённых Штатов. Однако они придерживаются разных тактик: демократы обычно тяготеют к soft-power, гибридным методам. Республиканцы же ориентированы на военно-промышленный комплекс и реализуют внешнюю политику на основе hard-power, грубой военной силы, пояснил Арег Галстян.

С другой стороны, нельзя не признать, что в данном случае демократы опираются на весьма веские аргументы, считает Леонков.

«Делая акцент на ТЯО, американцы распыляют свои силы, так как очень серьёзные проблемы существуют в сфере стратегических ЯО, с МБР Minuteman III, у которых истекает срок службы, а ничего по ним не делается. У США сейчас даже нет единой концепции, какой должна быть будущая баллистическая ракета», — отметил эксперт.

Поэтому инициатива конгрессменов-демократов может в дальнейшем даже стать основанием для пересмотра всей ядерной стратегии США, которая рассчитывается на 5—10 лет, предположил Леонков.

По словам эксперта, изначально инициативы по разработке ЯО ограниченной мощности были включены в американскую доктрину глобального удара. Предполагалось, что США сначала сокрушат противника мощными мегатонными бомбами, а затем довершат начатое малыми зарядами.

«Однако потенциальные противники США тоже не сидели всё это время сложа руки и развивали свои вооружения. Целесообразность дальнейшей разработки тактических ЯО в современных условиях сегодня находится под вопросом — конгрессмены правы, когда говорят о том, что такой удар обязательно вызовет более сильный ответ. И, несомненно, маленький ядерный заряд понижает порог применения ЯО и возникновения глобального конфликта», — подвёл итог Леонков.