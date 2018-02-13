«Не выдержит ни одна страна»: зачем США увеличивают военные расходы

Модернизация ядерных сил США назрела давно, считают эксперты. По их мнению, ряд образцов морально устарел, а у многих боеголовок истёк срок эксплуатации. Однако резкий рост расходов приведёт к увеличению дефицита бюджета, с которым экономика страны может не справиться. Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что в 2019 г. расходы на оборону достигнут рекордных $716 млрд, а на ядерную триаду будет потрачено $24 млрд. Чем гонка вооружений опасна для Вашингтона, выяснял RT.

Предложение Трампа

Белый дом планирует потратить в следующем финансовом году $24 млрд на модернизацию американской ядерной триады. В обнародованном накануне проекте бюджета на 2019 финансовый год среди приоритетов в области финансирования Пентагона значится выделение «$24 млрд для модернизации и поддержки трёх опор ядерной триады — наземной, морской и воздушной, — а также систем управления и связи ядерных сил».

В проекте бюджета на 2018 г. такая статья не была обозначена отдельно. В документе отмечается, что нововведение соответствует курсу на строительство стратегических сил, отвечающих вызовам и угрозам XXI века, о чём было заявлено в опубликованном недавно «Обзоре ядерной политики» США.

Документ, описывающий состояние ядерного щита Соединённых Штатов и декларирующий приоритеты развития стратегических ядерных сил, был представлен общественности 3 февраля 2018 г. В нём говорится об угрозах, исходящих от России, Китая, КНДР и Ирана, и заявляется о праве США первыми нанести ядерный удар в ответ на нападение с использованием конвенционального оружия и даже на кибератаку. Кроме того, документ, играющий роль американской ядерной доктрины, предполагает установку на атомных субмаринах боеголовок пониженной мощности, чтобы их можно было использовать в случае регионального конфликта.

«Обзор ядерной политики» также подчёркивает необходимость модернизации всех трёх компонентов ядерных сил Соединённых Штатов — морского, наземного и воздушного. В частности, предлагается заменить 14 существующих подлодок класса Ohio 12 новыми подлодками класса Columbia, а ракеты наземного базирования Minuteman III — изделиями, разрабатываемыми по программе Ground Based Strategic Deterrent. Основой воздушного компонента ядерной триады должны стать бомбардировщики B-21 Raider.

Как отмечает американское издание The Hill, из $24 млрд, запрашиваемых Пентагоном в 2019 г., на программу строительства бомбардировщика B-21 планируется потратить $2,3 млрд. $3,7 млрд должны пойти на субмарину класса Columbia, $600 млн — на разработку новой крылатой ракеты LRSO (Long Range Stand Off), и $300 млн — на баллистические ракеты, создаваемые по программе Ground Based Strategic Deterrent («Наземное стратегическое средство сдерживания». — RT).

Стратегическая энергетика

Некоторая детализация по планам модернизации ядерных сил есть и в части проекта бюджета, посвящённой Министерству энергетики. Это ведомство в США отвечает не только за мирный атом, но и делит ответственность с Минобороны за состояние ядерного арсенала. Расходы национального управления по ядерной безопасности, занимающегося ядерным оружием, в 2019 г. увеличат на $1,2 млрд — до $15,09 млрд.

Проект бюджета Министерства энергетики США на 2019 г. предполагает окончание программы по модернизации термоядерных боеголовок W76 (мощность — 100 кт в тротиловом эквиваленте), предназначенных для размещения на баллистических ракетах атомных подводных лодок. Срок службы боевых частей, поступивших на вооружение ещё в 1978 г., должен увеличиться с 20 до 60 лет. Планируется, что производство новых боеголовок этого типа (версии W76-1) в 2019 г. закончится.

С 2020 г. вместо них начнут производить новую модификацию боеголовок W88 (мощность 455—475 кт), которые, как и W76, размещаются на ракетах Trident II. Также в проекте бюджета на 2019 г. отмечается, что будут выделены средства на завершение подготовительных работ по модернизации авиабомбы B61, вторая модификация которой должна стать первым ядерным оружием изменяемой мощности в арсенале ВВС США. Производство бомб B61-12 стартует в 2020 г.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk

© U.S. Navy / Reuters

Ещё одна статья расходов на усовершенствование существующих вооружений в проекте бюджета Трампа на следующий год — это программа по модернизации боеголовки W80 (мощность — 5—150 кт), предназначенной для размещения на крылатых ракетах типов ALCM, ACM и BGM-109 Tomahawk. С заводских конвейеров обновлённая версия сойдёт в 2025 г. Боеголовку планируется использовать на новых крылатых ракетах повышенной дальности, разрабатываемых по программе LRSO (Long Range Stand-Off).

«Необходимость модернизации ядерной триады назрела уже очень давно, — прокомментировал планы администрации Трампа в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин. — На протяжении последних 30 лет ядерное вооружение США не претерпевало никаких изменений. Большое количество вооружений уже морально устарело, а у многих ядерных боеголовок буквально закончился срок годности».

Измотать противника

«По моему мнению, эта модернизация в первую очередь связана с гонкой вооружений в классическом её виде, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Как мы видим, эти мероприятия предполагают большое вливание средств».

По словам эксперта, Россия в последние годы многое сделала для модернизации своей ядерной триады, но в какой мере эта модернизация будет симметричной американской, пока сказать сложно.

«Со своей стороны, могу заявить, что несмотря на большие издержки, Россия будет способна ответить, — заметил Васильев. — Но не стоит забывать, что гонка вооружений призвана измотать противника. Эти системы создаются не для того, чтобы быть использованными — тут на первый план выходят экономические издержки».

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По мнению эксперта, действия США навеяны событиями 1980-х гг., когда, как считает Вашингтон, СССР пал во многом из-за того, что был измотан гонкой вооружений. Сейчас американцы могут применить эту стратегию к современной России.

«Неверно считать, что сама по себе модернизация может повлиять на ядерный паритет, — считает Литовкин. — Россия проводила модернизацию своих ядерных сил на протяжении последних 10 лет и планирует закончить её в ближайшее время. Можно сказать, что здесь США находятся в роли догоняющих».

По мнению эксперта, фактором, который действительно может поставить под угрозу ядерное равновесие, является окончание действия договора СНВ-3.

«Он теряет силу уже в 2021 г., и отказ от нового договора может привести к неблагоприятным последствиям», — подчёркивает Литовкин.

По информации Минобороны США, всего в ближайшие 30 лет только на модернизацию ядерного арсенала Вашингтон планирует потратить $1,2 трлн. По словам Васильева, единственной веской причиной для выделения такой суммы является гонка вооружений.

«Угрозы применения оружия практически нет, противники, которые собираются бросить США военный вызов, отсутствуют. Поэтому можно сказать, что Америка блефует, когда говорит о такой большой сумме затрат на модернизацию ядерного оружия. Учитывая, что такие же масштабные планы есть и по модернизации экономики, денег на всё не хватит», — считает Васильев.

«Финансовая сторона будет основной проблемой»

Белый дом предлагает в 2019 г. выделить на оборону на $16 млрд больше, чем в 2018-м, — $716 млрд. Из них $686 млрд должны пойти Пентагону. Среди планируемых крупных покупок Министерства обороны в новом году — 77 истребителей F-35 Joint Strike и 24 F/A-18 Super Hornet, 6 президентских вертолётов Sikorsky VH-92A, а также 10 новых военных кораблей. $69 млрд из бюджета Министерства обороны США в 2019 г. зарезервированы на ведение военных операций за рубежом. Увеличение оборонных расходов связано и с ростом численности Вооружённых сил — в 2019 г. личный состав пополнят 25 900 новобранцев.

F-35 Joint Strike Fighter

© US Air Force

В новом предложении по оборонному бюджету планируется также увеличить статью расходов на «сдерживание России» — с $4,8 млрд в 2018-м до $6,5 млрд в 2019-м. Более $12 млрд планируется потратить на нужды противоракетной обороны.

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Рост расходов на оборону идёт одновременно с увеличением трат по другим статьям. Однако теперь нужно найти средства, чтобы наполнить бюджет на 2019 г., где предусмотрен дефицит почти в $1 трлн.

«Для самой Америки финансовая сторона будет основной проблемой, — считает Васильев. — Буквально на днях был опубликован проект федерального бюджета США, где уже был указан дефицит в размере триллиона долларов. А учитывая, что это были данные администрации Трампа, можно с уверенностью утверждать, что дефицит будет намного больше. Проблема изыскания этих средств стоит очень остро. И два предложенных варианта, а именно: увеличение дефицита бюджета или радикальное сокращение социальных расходов — ведут в тупик».

7 февраля 2018 г. представители республиканцев и демократов в сенате США заключили соглашение, по которому рост военных расходов не должен осуществляться за счёт урезания социальных выплат. Благодаря этому верхний лимит трат на оборону был поднят до $716 млрд на ближайшие два года. Это решение, по мнению Васильева, может привести к серьёзным негативным последствиям для самих Соединённых Штатов.

«Последние события показывают, что компромисс, состоящий в росте расходов как на оборону, так и на социальную часть будет вести к резкому увеличению дефицита бюджета. А дефицит бюджета, который на протяжении долгого времени будет превышать триллион, не выдержит ни одна страна, даже США», — утверждает эксперт.