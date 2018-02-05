Крылатые качели: как США и Россия на самом деле сокращают стратегические наступательные вооружения

Понедельник — крайний срок, когда Россия и США должны были выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В МИД РФ заявили о полном выполнении Москвой программы по сокращению стратегических наступательных вооружений. В Госдепе опубликовали свои данные, согласно которым Вашингтон также придерживается договорённостей. Между тем оба государства продолжают обвинять друг друга в несоблюдении базовых принципов соглашения. Так, в новой ядерной доктрине Соединённых Штатов в вину России ставится модернизация вооружённых сил, в то время как российская сторона называет грубейшим нарушением паритета американскую программу снабжения крылатых ракет ядерными боеголовками. Об аргументах в этом споре — в материале RT.

Россия полностью выполнила свои обязательства по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом в понедельник заявили в МИД России.

«Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ», — говорится в заявлении дипведомства.

В понедельник наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Напомним, новый Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписавшие его стороны сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Соглашение обязывает стороны также обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Какое оружие сократила Россия по СНВ-3

В российском МИД сообщили, что по состоянию на 5 февраля 2018 года суммарный потенциал России составляет: 527 единиц для развёрнутых МБР, развёрнутых БРПЛ и развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков, 1444 единицы для боезарядов на развёрнутых МБР, боезарядов на развёрнутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми тяжёлыми бомбардировщиками.

МИД РФ

globallookpress.com

© Sergey Kovalev/Global Look Press

Кроме того, страна располагает 779 единицами для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ, развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков.

«В ближайшее время Соединённым Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Россия не обладает данными о том, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.

«Объявленный выход на установленные Договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт переоборудования части пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжёлых бомбардировщиков В-52Н, осуществлённого таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено п. 3 Раздела I Главы 3 Протокола к Договору, а также за счёт произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт», — сообщили в МИД.

В Москве отметили, что остаются привержены Договору о СНВ, и призывают Вашингтон подключиться к поиску решений по ДСНВ.

«Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из расчёта средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ», — отмечается в заявлении.

«Трайдент-II»

© Кадр: видео U.S. Navy

Данные США по выполнению Договора СНВ

Госдеп США в понедельник, 5 февраля, также опубликовал данные по выполнению ДСНВ-3.

Сообщается, что с момента вступления в силу нового ДСНВ 5 февраля 2011 года США и Россия отправили и получили более 14 600 уведомлений, связанных с местонахождением, перемещением и ликвидацией стратегических наступательных вооружений, осуществили 14 обменов данными «с полным учётом состояния и состава стратегических систем ядерного оружия» и провели 252 инспекции на местах.

Кроме того, стороны провели 14 выставок для демонстрации отличительных технических характеристик новых типов стратегических наступательных вооружений и 14 заседаний Двусторонней консультативной комиссии по выполнению договора. Отмечается, что заседания проводились «без каких-либо перерывов в работе во время мировых кризисов, вызывающих трения по другим вопросам двусторонних отношений».

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт отметила особую важность осуществления ДСНВ в условиях непростых отношений между Россией и Америкой.

«Осуществление нового Договора по СНВ укрепляет безопасность России и безопасность США и наших союзников и делает стратегические отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми», — говорится в заявлении Науэрт.

Хезер Науэрт

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© Alex Wroblewski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Она отметила, что договор свидетельствует о непреходящей приверженности обеих сторон сотрудничеству в вопросах, касающихся стратегических отношений и международной безопасности. По словам Науэрт, Вашингтон рассчитывает на продолжение осуществления Договора с Москвой.

«Соединённые Штаты завершили сокращения и ограничения (СНВ. — RT) в августе 2017 года. Российская Федерация неоднократно заявляла о своей приверженности новому Договору о СНВ, в том числе о соблюдении центральных ограничений, и мы ожидаем, что наш предстоящий обмен данными в рамках Договора подтвердит это обязательство», — говорится в заявлении.

Как подчеркнула представитель Госдепа, в недавно опубликованной ядерной доктрине США отмечается, что «контроль над вооружениями может способствовать безопасности США, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами».

«Соединённые Штаты по-прежнему привержены предпринимать усилия по контролю над вооружениями, которые продвигают безопасность США, союзников и партнёров», — добавила Хезер Науэрт.

«Ядерная доктрина превратила СНВ-3 в фарс»

Между тем на практике сказанное в Вашингтоне часто не подтверждается делами. Так, на днях администрация США опубликовала новую ядерную доктрину «с умыслом оказать давление на российскую сторону», напоминает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В этой доктрине, в частности, говорится о том, что Москва постоянно нарушает договорённости по различным средствам вооружения, упоминаются все надуманные причины, по которым мы там нарушили и договор по ракетам малой и средней дальности, и о том, что мы совершенствуем своё ядерное оружие, и подрываем этим договор СНВ-3, и опекаем КНДР, тем самым не способствуя делу мира», — отметил военный эксперт в разговоре с RT.

Выполнение контроля с борта СФП «Владимир Перегудов» за залповой стрельбой баллистическими ракетами «Булава» ракетного подводного крейсера «Владимир Мономах» в акватории Белого моря

© Пресс-служба Минобороны РФ

При этом в доктрине сообщается, какие виды вооружений США намерены совершенствовать.

«Во-первых, это ракеты морского базирования. Американцы чётко говорят о том, что они их будут модернизировать в ближайшей перспективе. И упоминаются другие крылатые ракеты, а также боеголовки к ним (имеется в виду воздушного базирования), которые тоже собираются модернизировать, превращая в так называемые боеголовки малой мощности», — сообщил собеседник.

При этом в новом ДСНВ американцы вышли из договорённости по системам противоракетной обороны, подчеркнул эксперт.

«С учётом того, что позиционные районы, которые сейчас развёрнуты около России, — имеются в виду Польша и Румыния, — те стартовые установки, которые там стоят, способны нести не только противоракетное оборудование, но и ракеты «Томагавк». Вот эта ядерная доктрина о том, что крылатые ракеты могут быть снабжены ядерными боеголовками, превращает фактически договор СНВ-3 в фарс», — сказал Леонков.

Так, по его словам, паритет по количеству ядерных боеголовок явно не в пользу российской стороны, но тем не менее американцы обвиняют Россию в том, что она стала ядерной державой и превосходит всех по могуществу, что не соответствует действительности.

«Всё это в совокупности с тем, что должны быть поданы эти сведения (по выполнению обязательство ДСНВ. — RT), есть не что иное, как рычаг, которым американцы пытаются надавить на нас, чтобы мы пробили этот договор автоматически, при этом они его не собираются соблюдать. Они будут совершенствовать свои крылатые ракеты средней дальности», — убеждён эксперт.