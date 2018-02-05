Россия передаст США подтверждающее выполнение обязательств по СНВ уведомление

В МИД России заявили, что Москва полностью выполнила обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Отмечается, что в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

«Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет 527 единиц для развёрнутых МБР, развёрнутых БРПЛ и развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время Соединённым Штатам будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти данные.

Россия также подтверждает свою приверженность Договору о сокращении СНВ.

«Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из расчёта средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ», — отмечается в заявлении.

Ранее в Госдепе заявили, что США рассчитывают на продолжение выполнения Договора о сокращении СНВ с Россией.