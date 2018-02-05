Госдеп США рассчитывает на продолжение выполнения договора СНВ с Россией

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Соединённые Штаты рассчитывают на продолжение выполнения с Россией договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«США рассчитывают на продолжения выполнения договора с Россией. Страны будут обмениваться данными о своих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как мы это делали дважды в год на протяжении последних семи лет в рамках соглашения», — говорится в заявлении Науэрт.

По её словам, выполнение СНВ улучшает безопасность США и союзников и делает стратегические отношения между Вашингтоном и Москвой более стабильными, прозрачными и предсказуемыми.

«Это особенно важно в то время, когда снизился уровень доверия в отношениях и угроза просчёта и неверной интерпретации возросла», — отметила Науэрт.

5 февраля наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по договору СНВ-3.

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