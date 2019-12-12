США испытали ракету средней дальности наземного базирования

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США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
  • Reuters

«Министерство обороны провело лётные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8:30 утра по тихоокеанскому времени (19:30 мск. — RT) сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС «Ванденберг», — приводит РИА Новости слова представителя авиабазы в Калифорнии.

Он отметил, что в настоящее время проводится оценка результатов испытания.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как подчеркнули в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. 

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