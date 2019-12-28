«Уникальная ситуация»: в Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Скорость российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» планируется довести до уровня более десяти чисел Маха, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Кроме того, специалисты намерены увеличить дальность и точность этих вооружений, добавил он. Криворучко также рассказал о запуске в серию ещё одного гиперзвукового вооружения — комплекса «Авангард». Как отмечал ранее Владимир Путин, сложилась уникальная ситуация в новейшей истории, когда РФ — единственная страна, обладающая таким оружием, а остальные государства пытаются её догнать.

В Министерстве обороны России рассчитывают в 2020 году увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до уровня свыше десяти чисел Маха, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10 М на траектории), дальности, точности наведения», — пояснил он.

Стоит отметить, что ранее, 24 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Владимир Путин отмечал, что ни у одной страны в мире, кроме России, нет гиперзвукового оружия.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — подчёркивал российский лидер.

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Обладание гиперзвуковым вооружением на сегодняшний день — это прерогатива России, заявил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«К тому же, по оценке зарубежных экспертов, США в ближайшие десять лет ничего подобного создать не успеют, это невозможно. Мы обладаем высокими технологиями в сфере вооружения, которыми не обладает никто. Конечно, тактико-технические характеристики гиперзвукового оружия, в частности гиперзвуковых ракет, — это скорость. И конечно же, увеличение количества чисел Маха — это и есть совершенствование, модернизация по пути повышения боевых возможностей. Мы вынуждены реагировать на те угрозы, которые сегодня являются реальными и со стороны НАТО, и со стороны других регионов по периметру нашей границы», — указал он.

Серийный «Авангард»

Кроме того, замглавы оборонного ведомства сообщил о запуске работ по серийному изготовлению ещё одного гиперзвукового оружия — перспективного ракетного комплекса «Авангард», а также перевооружению на него Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного полка с «Авангардом». Напомним, о разработке комплекса стало известно из послания президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства отмечал, что этот крылатый блок абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

«В марте 2018-го никто даже не хотел поверить в такие возможности этого комплекса. Уже прошёл год, и все эксперты мира прекрасно понимают, что такой комплекс есть на вооружении у России. Более того, они уже ставятся на дежурство, и это, конечно, ошеломило всё военное сообщество. Он практически летит по траектории, которую просчитать невозможно, его скорость превышает возможности перехвата ракет тех стран, которые претендуют на противостояние с Россией. С такими параметрами наш комплекс превосходит все остальные, и это серьёзно нервирует США и их союзников», — заметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Кроме того, в 2019 году два ракетных полка были перевооружены на подвижные ракетные комплексы «Ярс». Вместе с тем в 2020-м ожидается заключение трёхлетнего контракта на изготовление комплексов «Ярс» для переоснащения ещё трёх ракетных полков, а также соглашение на производство подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М» с их поставкой до 2025 года.

«Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76%-ной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году этот уровень будет повышен до 92%», — заявил Криворучко.

В следующем году также должны начаться лётные испытания ракетного комплекса «Сармат», к тому же завершится основной объём его наземной экспериментальной отработки.

Системы ПВО

Также в 2019 году с положительными результатами завершились государственные испытания зенитной ракетной системы С-350, первый серийный образец которой в настоящее время передаётся в войска. При этом, по словам замминистра обороны, поставка систем «Витязь-ПВО» предусмотрена до 2027 года.

22 декабря концерн «Алмаз-Антей» передал первый комплекс С-350 Минобороны России на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. ЗРК средней дальности предназначен для борьбы со всеми видами существующих и перспективных воздушных целей — авиации, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов вроде беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, на 2020 год намечено начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, поставка первого образца этого комплекса запланирована на 2025 год.

Производство «Прометеев» началось в июне 2019-го. Главным отличием этой системы от С-400 является возможность поражать баллистические цели.

Как отметил Андрей Кошкин, у нового ЗРК не только увеличена дальность обнаружения целей, но и есть возможность перехватывать их на 360° вокруг себя. Кроме того, комплекс способен работать по летательным средствам с разной дальностью и траекторией полёта, что позволяет одной системе ПВО действовать по всему спектру воздушных объектов, объяснил эксперт.

«На мировом рынке вооружений эту систему уже ждут, о ней знают во всём мире», — подчеркнул Кошкин.

Вместе с тем в 2019 году на реализацию государственного оборонного заказа в России выделили свыше 1,5 трлн рублей, что обеспечило дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС РФ. По словам Криворучко, более 68% из этих средств были направлены на «серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов».

В оборонном ведомстве ожидают, что по итогам 2019 года выполнение заданий ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и спецтехники составит 99,3%.

«В войска поставлено более трёх тысяч единиц новых основных современных образцов вооружения и военной техники, определяющих боевую мощь видов и родов войск», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, ожидается проведение работ по повышению мощности лазерного комплекса «Пересвет» и размещению его на авиационной технике, сообщил Криворучко. Также должны завершиться опытно-конструкторские работы (ОКР) лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

На коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что комплексы «Пересвет» с 1 декабря развёрнуты в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.