Полярные манёвры: в Минобороны заявили о росте активности ВМС США у берегов Чукотки

ВМС США усилили активность в районе Чукотки, наращивая состав группировок и проводя военные учения. Об этом сообщил начальник российского штаба Объединённого командования вооружёнными силами на северо-востоке Михаил Биличенко. Эксперты полагают, что Вашингтон пытается сократить отставание от Москвы в регионе. Россия успешно осваивает Арктику как в экономическом, так и в военном плане, и американские власти считают, что это противоречит их интересам, отмечают аналитики.

США нарастили активность своих ВМС в районе Чукотки. Об этом заявил начальник штаба Объединённого командования вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Российский военачальник отметил, что активность ВС США на этом направлении отмечалась и раньше, однако она находилась в рамках повседневной оперативной боевой подготовки.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта», — заявил Биличенко.

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что подобные действия США прописаны в стратегических документах этой страны. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО будут наращивать активность в арктических широтах.

«США и НАТО проводят различного рода учения, в которых акцент делается на то, что военнослужащие стран альянса должны уметь успешно выполнять боевые задачи в арктических широтах при максимально низких температурах. Эти учения носят антироссийскую направленность и призваны усилить военное давление на РФ. Всё это связано с упущенными возможностями приарктических государств, которые теперь торопятся наверстать упущенное и обеспечить своё присутствие в этом регионе», — отметил эксперт.

Учения «Восток-2018»

РИА Новости

© Илья Питалев

Арктический рубеж

За последние несколько лет США начали активно вести подготовку к ведению боевых действий в условиях регионов, находящихся за Полярным кругом, к которым относится и Чукотка.

Ранее Арктика была ареной военного соперничества между Советским Союзом и США. Обе страны размещали там атомный подводный флот, стратегические бомбардировщики и авиацию тактического назначения.

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После распада СССР значение региона для Пентагона уменьшилось. Но после того, как Россия начала активно реализовывать проекты в Арктике, США также начали укреплять там свои позиции.

В июне 2019 года сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что Арктика якобы становится более милитаризированной из-за России и это является вызовом для США. Он также отметил, что контроль Москвы над Северным морским путём противоречит интересам Вашингтона.

Сенатор также призвал Пентагон укрепить позиции в Арктике, в частности построить там стратегический военный порт. За полярным кругом и на западном берегу Аляски у Штатов нет инфраструктуры, которая смогла бы обслуживать корабли, достигающие размеров эсминцев, подчеркнул он.

Сообщения об усилении активности ВМС США в Арктике указывают на то, что Вашингтон стал отставать в освоении арктической зоны. Такого мнения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«США до сих пор не понимают, как они могут военными или экономическими средствами ответить России, остановить её влияние на Арктику», — отметил он в интервью RT.

Контроль Москвы над Северным морским путём представляет для американского политического и военного истеблишмента особое беспокойство, полагает аналитик.

«Северный морской путь в перспективе может стать важным маршрутом для транспортировки китайских товаров в Европу, а Китай является ключевым соперником с точки зрения развития экономики для США. Американцы будут думать, как при помощи военных усилий можно создать военный прецедент, чтобы остановить развитие арктических проектов», — считает Судаков.

Учения «Восток-2018»

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Северная стратегия

В 2014 году президент России Владимир Путин поручил Минобороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения, укрепить границу, а также сформировать специальную структуру, которая отвечала бы за защиту российских интересов в этом регионе. Уже к концу 2014 года в структуре ВС РФ было создано Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», включающее подводные и надводные корабли, морскую авиацию, ПВО, береговые силы.

Россия располагает сегодня самой мощной северной группировкой: Северный флот насчитывает 43 надводных судна и 41 субмарину.

Также по теме Прохладный фронт: США обеспокоены возможной «военной конкуренцией» с Россией в Арктике Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции», говорится в отчёте исследовательского центра конгресса...

Кроме того, Россия укрепляет систему ПВО региона. В сентябре 2019 года на Новой Земле развернули полк противовоздушной обороны Северного флота, перевооружённый на зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-400 «Триумф». Как отметили в пресс-службе Северного флота, военнослужащие значительно увеличили «зону контролируемого воздушного пространства в Арктике».

25 декабря Минобороны сообщило о завершении первого этапа строительства базы противовоздушной обороны Северного флота в якутском порту Тикси.

В послании Федеральному собранию 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российский «арктический флот был, остаётся и будет самым мощным в мире».

Кроме того, на Чукотке размещены береговые комплексы «Бастион», которые могут вести огонь крылатыми ракетами «Оникс». В конце сентября 2019 года военнослужащие Тихоокеанского флота впервые провели пуск «Оникса», успешно поразив учебную цель.

Сергей Судаков отмечает, что комплексы «Бастион» и другие ракетные системы России гарантируют безопасность региона.

«У России есть хороший «купол». США сейчас столкнулись с определённым технологическим отставанием в военной сфере. Для них это пощёчина, потому что им казалось, что Россия из себя ничего не представляет с экономической и военной точек зрения, но в действительности они довольно сильно просчитались», — отметил эксперт.

По словам Андрея Кошкина, у России более чем достаточно средств, чтобы «адекватно ответить на притязания» со стороны США.