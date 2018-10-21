«Конкуренция приняла военный оттенок»: как страны НАТО наращивают своё присутствие в Арктике

Авианосец ВМС США USS Harry S. Truman направляется к месту военных учений НАТО в Арктике. Это первое появление американского судна такого класса в этих широтах почти за 30 лет. По сценарию манёвров, альянс будет защищать Норвегию от агрессии «большой страны». Западные политики открыто обвиняют Россию в том, что она захватывает Арктику, расширяя в регионе и своё военное присутствие. Однако эксперты называют подобные утверждения «лукавством», отмечая, что ещё после окончания холодной войны именно США инициировали военную активность в Заполярье. В последние годы к Вашингтону присоединились и его союзники по блоку, принявшие ряд арктических стратегий, которые предусматривают милитаризацию Севера. Об этапах и перспективах полярной гонки — в материале RT.

Авианосец ВМС США вышел в Заполярье впервые за 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе американского военного ведомства. Последний раз американское судно такого класса участвовало в арктических учениях в 1991 году, тогда это был USS America. На этот раз в сторону Северного полюса движется USS Harry S. Truman.

«Прошло почти 30 лет с тех пор, как палубная авиация действовала в подобных условиях, и, несмотря на плохую погоду, члены нашего экипажа показывают, что этот корабль способен полностью использовать свои возможности в любой точке мира», — считает капитан судна Ник Диенна.

Впрочем, эксперты относятся к подобным оценкам скептически.

«Дело в том, что все американские авианосцы оснащены паровыми катапультами, которые практически не могут работать в северных условиях — у них есть широтное ограничение. Видимо, в Пентагоне решили посмотреть, насколько плохо будут взлетать самолёты с USS Harry S. Truman в холодных океанских водах, на это будет интересно посмотреть и нам», — пояснил в беседе с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Исключение может составить разве что новейший авианосец Gerald R. Ford, оснащённый электромагнитной катапультой, но эта технология пока не отработана до конца, подчеркнул эксперт.

Стратегическая конкуренция

Начиная с 25 октября USS Harry S. Truman присоединится к учениям НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые продлятся до 7 ноября. За последние годы это самые масштабные манёвры альянса, которые проводятся у российских границ: в них примут участие порядка 50 тыс. военнослужащих из 30 стран — членов НАТО. По сценарию, альянс будет защищать Норвегию от агрессии «большой страны».

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Лондон направит в регион 2,7 тыс. британских военнослужащих, шесть военных судов, а также 480 наземных транспортных средств. Как пояснил ранее замминистра обороны Соединённого Королевства Марк Ланкастер, для Лондона «как никогда важно» готовить армию к действиям в полярных условиях, так как «Арктика и Крайний Север всё более милитаризируются».

Британские власти не скрывают своих планов по наращиванию военного присутствия в Арктике. Об этом в конце сентября рассказал журналистам британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Речь идёт о размещении в Норвегии 800 морских пехотинцев и бойцов спецназа Соединённого Королевства в рамках совместной миссии с военными США и Нидерландов.

Новая оборонная стратегия Лондона подразумевает присутствие британского контингента в арктических районах Норвегии на протяжении как минимум десяти лет. Как объяснил журналистам глава британского Минобороны, сейчас правительство работает над арктической оборонной стратегией. Одним из шагов, в частности, станет создание на севере Норвегии военной базы Великобритании и дислокация в этом районе в 2019 году 800 британских военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Reuters

© Toby Melville

Как подчеркнул британский министр, к таким мерам Лондон подтолкнула деятельность, развёрнутая в Арктике Россией, которая восстанавливает на севере базы времён СССР.

По словам экспертов, причин для конкуренции немало: арктические недра скрывают колоссальные запасы углеводородов, добыча которых будет упрощаться по мере усовершенствования технологий, а также в результате глобального потепления. По статистике ООН, только разведанные запасы нефти в регионе составляют порядка 100 млрд т, а природного газа — 50 трлн куб. м.

Впрочем, когда речь заходит о соперничестве за Арктику, вопрос не только в залежах полезных ископаемых.

Глобальное потепление со временем приведёт к тому, что Северный морской путь станет главным торговым маршрутом из Азии в Европу, поскольку он самый короткий и проходит вдоль границ России, напомнил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Мы уже проводим грузы по этому маршруту при помощи ледоколов, а со временем перемещение по нему будет возможно даже без ледокольной поддержки. Понятно, что США, Канаде и многим другим странам эта ситуация не нравится: в НАТО не могут смириться с тем, что такой важный инфраструктурный ресурс будет принадлежать России, у них, образно выражаясь, «зубы сводит» от зависти», — пояснил эксперт.

Арктическая стратегия США

Заявления западных политиков и военных о том, что ответственность за милитаризацию Арктики лежит на России, — явное лукавство, считают эксперты.

Ещё в 2009 году администрация Барака Обамы приняла арктическую «дорожную карту» ВМС США, включающую расширение морских операций в регионе. В 2013 году Пентагон опубликовал специальную Арктическую стратегию.

В планы Пентагона входит участие в различных учениях, совершенствование опыта боевых операций в полярных условиях. Американское командование прогнозирует, что эти навыки могут понадобиться ВС США к 2030 году для защиты американских арктических владений. Также арктическая доктрина предписывает Пентагону отвечать демонстративными манёврами на попытки любых стран ограничить проход американских коммерческих и военных кораблей через арктические воды.

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В настоящее время эта угроза может быть адресована Москве, так как именно права России на контроль за Северным морским путём оспаривает Вашингтон.

Важную роль в регионе играет американо-канадская система воздушно-космической обороны НОРАД. Она обеспечивает защиту Северной Америки от возможного ракетного удара со стороны Северного полюса. Также на двух базах Аляски дислоцированы не менее 100 единиц военной авиации, а в распоряжении береговой охраны США имеются порядка 200 спасательных военно-транспортных самолётов HC-130H.

Ещё одна американская авиабаза — Туле — расположена на территории Гренландии, здесь Пентагон развернул ракеты-перехватчики и радарные установки. В сентябре стало известно о планах Вашингтона дополнительно инвестировать в развитие инфраструктуры авиабазы, основанной в 1949 году, сразу после вступления Дании в НАТО.

Сухопутное командование ВС США на Аляске представлено механизированной пехотной и воздушно-десантной бригадами. Но серьёзную проблему для США представляет дефицит надводных судов ледокольного класса. Сегодня в распоряжении береговой охраны США есть только один тяжёлый ледокол «Полярная звезда», построенный 40 лет назад.

В США прекрасно осознают своё отставание в этой области, однако даже на фоне колоссальных оборонных трат Вашингтон до сих пор не смог согласовать выделение средств на строительство новых ледоколов. Поэтому пока Пентагон может довольствоваться лишь атомными подводными лодками, способными действовать в Северном Ледовитом океане. Что, впрочем, не мешает американской стороне претендовать на доминирование в этом районе и участвовать в масштабных арктических учениях.

Активность Норвегии

Ещё одной страной, проявляющей заметную военную активность в Арктике, является Норвегия. В декларации 2007 года норвежское правительство сформулировало основные направления арктической политики.

Защиту интересов Норвегии в этой области призваны осуществлять шесть современных дизельных субмарин класса Ula, способных действовать в полярных условиях. Правда, у норвежского подводного флота есть определённые сложности с базированием. В 2009 году парламент королевства из соображений экономии отказался от своей самой северной базы подводных лодок в Олавсверне, несмотря на сопротивление военных.

Базу продали бизнесмену Гуннару Вильгельмсену всего за €4,4 млн. А в 2015 году в западных СМИ появилась череда панических публикаций: оказалось, что предприниматель заключил контракт, по условиям которого базой стали пользоваться российские исследовательские суда.

Как отмечают эксперты, несмотря на все заверения норвежских политиков, назвать намерения Осло исключительно мирными нельзя. Напротив, Норвегия приложила немало усилий для милитаризации арктического региона. По состоянию на 2012 год, суммарный тоннаж российского Северного флота по отношению к показателям 1988 года составлял только 42%, в то время как у Норвегии — 149%.

Основой сухопутных арктических сил королевства является механизированная бригада «Север», способная вести боевые действия в полярных условиях и соответствующим образом оснащённая.

На вооружении бригады находятся танки Leopard-2 A4NO, боевые машины пехоты CV9030N и М-113, бронетранспортёры SISU/PASI, бронемашины IVECO и Dingo 2, артиллерийские орудия M 109 A3GNM, 81-миллиметровые миномёты.

Норвежские военнослужащие во время учений 2013 года

Gettyimages.ru

© Robert Nickelsberg

Следует отметить, что именно Осло выступает за укрепление взаимодействия по линии региональной организации NORDEFCO (Сотрудничество североевропейских стран в области обороны), способствуя таким образом милитаризации полярного региона

В Осло не скрывают, что военная активность Норвегии в Арктике стала «нормой». Об этом, в частности, заявил ранее командующий вооружёнными силами королевства Хокон Бруун-Ханссен, представляя отчёт о деятельности военного ведомства за прошлый год.

«Более высокий уровень военного присутствия в высоких широтах теперь является новой нормой. 48% деятельности ВМС Норвегии в 2017 приходилось на Заполярье», — заявил Бруун-Ханссен.

Как заявил в июле этого года министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, Осло наращивает военные силы на северном направлении исключительно из-за «угрожающего соседа» — России.

Канадские учения

С неменьшим энтузиазмом военным освоением Крайнего Севера занимается Канада.

«Первый предупредительный выстрел в новой холодной войне за ресурсы Севера сделала Канада… её правительство заявило, что собирается построить в арктической пустыне две новые военные базы», — писала в августе 2007 года британская газета The Times.

Эти приготовления Оттавы были расценены экспертами как реакция на планы России по расширению российского арктического шельфа.

В первую очередь речь идёт о хребтах Менделеева и Ломоносова, проходящих по арктическому дну. Российские специалисты настаивают на том, что эти образования являются продолжением Сибирской континентальной платформы и, согласно положениям международного права, входят в исключительную экономическую зону РФ.

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Чтобы собрать фактические доказательства этого, начиная с 2005 года было произведено несколько научных экспедиций, учёные собрали образцы донных отложений и провели сейсмические исследования. Впоследствии на основании полученных данных Москва подала соответствующую заявку в ООН. Однако в Оттаве эти действия российской стороны были восприняты резко негативно: на кон поставлены богатые залежи углеводородов, хранящиеся в недрах арктического шельфа.

Начиная с 2008 года Канада начала проводить регулярные арктические учения, а также принимать участие в манёврах с армиями союзных государств.

Победившая в 2015 году на выборах Либеральная партия Канады заявила о планах по дальнейшему наращиванию военной активности в Арктическом регионе. Уже в 2016 году Оттава приступила к развитию логистической инфраструктуры, расширив, в частности, Арктический центр подготовки в бухте Резольют. Также канадская сторона приступила к созданию транспортных узлов для проведения полярных операций (North Operation Hubs, NOH). Предполагается, что создаваемая инфраструктура позволит быстро развернуть в Арктике подразделения ВС и обеспечит их снабжение в течение месяца.

Российский ответ

В условиях растущей конкуренции за арктические ресурсы Россия также вынуждена наращивать свой потенциал в этом регионе. В апреле 2014 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения, укрепить границу, а также сформировать специальную структуру, которая отвечала бы за реализацию российских интересов в этом регионе. Уже к концу 2014 года в структуре ВС РФ было создано Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», включающее авиацию, ПВО и сухопутные силы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Россия проводит регулярные полярные учения, в которых принимают участие различные рода войск. Например, в апреле здесь прошли первые манёвры Росгвардии, особое внимание было уделено охране объектов Росатомфлота. В августе учебные стрельбы на российском Крайнем Севере были проведены береговым ракетным комплексом (БРК) «Бастион», который ранее был поставлен на вооружение тактической группы Северного флота.

Россия располагает сегодня самой мощной северной группировкой: Северный флот насчитывает 38 надводных судов и свыше 40 субмарин, включая восемь подлодок, несущих на борту баллистические ракеты.

9 октября арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» совместно с пограничной службой провела учения в акватории Баренцева моря. Моряки отработали действия по охране водных ресурсов региона, в манёврах также приняла участие палубная авиация — вертолёты Ка-27.

Эти учения завершили большой арктический поход Северного флота, во время которого суда преодолели свыше 9 тыс. морских миль. Всего группировка провела за время похода десять тактических манёвров, включая морские десантные операции в районах Якутии, Чукотки, в Беринговом и других морях.

Большой противолодочный корабль «Североморск» у пирса в порту Североморска

РИА Новости

© Михаил Фомичев

Укрепление российского военного потенциала в северном направлении стало ответом на попытки Соединённых Штатов расширить своё присутствие в этих районах после распада СССР, отмечают эксперты.

«После окончания холодной войны первыми начали наращивать свою военную активность в Арктике американцы, их атомные субмарины ходили подо льдом к Северному полюсу, всплывали там. Мы же никогда не лезли первыми в драку, это общеизвестно», — отметил в беседе с RT Владимир Прохватилов.

Но сейчас уже не осталось сомнений в том, что Запад готов проявить агрессию везде, включая Арктический регион, считает эксперт.

«Чтобы никто не посягнул на наши северные владения, Россия и приступила к созданию системы укреплённых пунктов и другой инфраструктуры в этом районе. Это нужно для обеспечения национальной безопасности», — добавил Прохватилов.

Иван Коновалов придерживается похожей точки зрения. Он напомнил, чтодля Советского Союза Арктика всегда была стратегическим направлением, но после распада СССР Россия надолго оставила этот район.

«К счастью, потом мы начали возвращать утраченные на время позиции. Это очень раздражает Запад, который был уверен, что Россия уже не сможет наверстать упущенное. И в том, что конкуренция приняла военный оттенок, повинно исключительно НАТО. В 1990-е годы американцы делали в Арктике всё что хотели, там постоянно курсировали субмарины ВМС США. Лидером в милитаризации Севера стали именно США. Норвегия, Канада и другие страны действуют в тональности, заданной Вашингтоном», — заключил эксперт.