Россия ограничит иностранным судам право на перевозку нефти и газа в Арктике

Начальник отдела ценообразования и экономического анализа департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Василий Нецветаев заявил, что российская сторона ограничит иностранным судам право на перевозку нефти и газа в Арктике с 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) устанавливает запрет на использование с 2019 года новых иностранных судов для перевозки нефти и газа в российской Арктике. Исключительное право на эти работы получат суда, построенные на территории Российской Федерации», — сказал он.

Нецветаев уточнил, что российское правительство может своим решением предоставить такое право зарубежным судам, но для этого иностранной стороне надо будет «обосновать невозможность использования российских судов» для данных целей.

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».