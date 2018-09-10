СМИ: Россия может получить свой «Суэцкий канал»

В связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом», сообщает The Washington Post.

По данным издания, экологическая катастрофа может обернуться выигрышем для России.

Как полагают авторы опубликованного материала, из-за таяния льдов Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу.

Отмечается, что это позволит сократить расходы на транспортировку товаров из Европы в Азию и Америку.

Также уточняется, что большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной России.

В случае, если он станет российским «Суэцким каналом», страна будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

Ранее газета «Известия» передавала, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути.