СМИ: Россия может получить свой «Суэцкий канал»
По данным издания, экологическая катастрофа может обернуться выигрышем для России.
Как полагают авторы опубликованного материала, из-за таяния льдов Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу.
Отмечается, что это позволит сократить расходы на транспортировку товаров из Европы в Азию и Америку.
Также уточняется, что большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной России.
В случае, если он станет российским «Суэцким каналом», страна будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.
Ранее газета «Известия» передавала, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути.