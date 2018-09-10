СМИ: Россия может получить свой «Суэцкий канал»

Короткая ссылка
В связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом», сообщает The Washington Post.

По данным издания, экологическая катастрофа может обернуться выигрышем для России.

Как полагают авторы опубликованного материала, из-за таяния льдов Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу.

Отмечается, что это позволит сократить расходы на транспортировку товаров из Европы в Азию и Америку.

Также уточняется, что большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной России.

В случае, если он станет российским «Суэцким каналом», страна будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

Ранее газета «Известия» передавала, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить